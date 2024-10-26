Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kocasını başka bir kadınla yakaladı... Kocasının sevgilisinin önce saçlarını kesti, ardından kıyafetsiz sokakta yürüttü

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü herkesi şaşkına çevirirken çok konuşuldu. Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Cubatao bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığını düşünerek eşinin arkadaşının evini bastı. Kocasını başka bir kadınla yatakta gören eş öfkeden deliye döndü.

Kocasının sevgilisi olduğunu iddia ettiği 20 yaşındaki kıza saldıran öfkeli eş önce onun kıyafetlerini parçaladı, ardından ise ustura ile saçlarını kesti. Kızı saçlarından tutan eş tamamen kıyafetsiz bir şekilde sokağa kadar sürükledi. Sokakta genç kızı kıyafetsiz bir şekilde gezdirdi ve mağdurun ailesi o anları sosyal medyadan paylaştı.

POLİS DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Saldırganın kimliği tespit edildi. Saldırgan tutuklandı ve şimdi tehdit, yaralama, yaralama, hakaret, hoşgörüsüzlük suçu, kadına yönelik şiddet ve işkence şüphesiyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Olayın Cubatao Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturulduğu belirtildi.