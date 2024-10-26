Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kocasını başka bir kadınla yakaladı... Kocasının sevgilisinin önce saçlarını kesti, ardından kıyafetsiz sokakta yürüttü

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kocasını başka bir kadınla yakaladı... Kocasının sevgilisinin önce saçlarını kesti, ardından kıyafetsiz sokakta yürüttü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Kocasını arkadaşının evinde başka bir kadınla yakalayan eşin intikamı da acı oldu. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kocasını başka bir kadınla yakaladı... Kocasının sevgilisinin önce saçlarını kesti, ardından kıyafetsiz sokakta yürüttü

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü herkesi şaşkına çevirirken çok konuşuldu. Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Cubatao bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığını düşünerek eşinin arkadaşının evini bastı. Kocasını başka bir kadınla yatakta gören eş öfkeden deliye döndü.

Kocasının sevgilisi olduğunu iddia ettiği 20 yaşındaki kıza saldıran öfkeli eş önce onun kıyafetlerini parçaladı, ardından ise ustura ile saçlarını kesti. Kızı saçlarından tutan eş tamamen kıyafetsiz bir şekilde sokağa kadar sürükledi. Sokakta genç kızı kıyafetsiz bir şekilde gezdirdi ve mağdurun ailesi o anları sosyal medyadan paylaştı.

POLİS DURUMA MÜDAHALE ETTİ

2

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Saldırganın kimliği tespit edildi. Saldırgan tutuklandı ve şimdi tehdit, yaralama, yaralama, hakaret, hoşgörüsüzlük suçu, kadına yönelik şiddet ve işkence şüphesiyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Olayın Cubatao Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturulduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Restoranın kadınlar tuvaletinde ilginç görüntüler! "Bunun taciz olduğu anlatılmalı"

Restoranın kadınlar tuvaletinde ilginç görüntüler! "Bunun taciz olduğu anlatılmalı"

 Oltasını suya atınca yakaladığı şeye inanamadı: Bedeni balık, başı kuş!

Oltasını suya atınca yakaladığı şeye inanamadı: Bedeni balık, başı kuş!

 Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

 Kocasının yasak aşkını öğrenen eş cinnet getirdi! Öldürüp vücudunu parçalara ayırdı

Kocasının yasak aşkını öğrenen eş cinnet getirdi! Öldürüp vücudunu parçalara ayırdı

 Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

Öpücüklere boğdu! "Başka işin yok mu?"

 Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu

Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aldatma aldatmak ihanet
En Çok Okunan Trend Haberler
Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Yavuz Bingöl beşinci kez nikah masasına oturdu! Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Damat gelinin en yakın arkadaşıyla birlikte düğünden kaçtı

Damat gelinin en yakın arkadaşıyla birlikte düğünden kaçtı

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...

Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...

Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.