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Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

31.07.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat’ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve 4 bölgeye sıçrayan yangına müdahaleler tüm hızıyla sürüyor. Karadan ve havadan söndürülmeye çalışılan yangından ünlü manken Tuğba Özay’ın çiftliği de zarar gördü. Sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içerisinde yardım isteyen Tuğba Özay, sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve felç geçirdiğini öğrenen Tuğba Özay’ın sağlık durumu daha iyiye gidiyor. Ünlü manken bugün yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini son durumu ile ilgili bilgilendirdi.

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ta başlayan yangın, 4 bölgeye sıçradı. Yangına müdahaleler hem karadan, hem de havadan bugün de devam etti. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay, çiftliğinin hasar gördüğünü dün duyurdu. Sosyal medya üzerinden bu kötü haberi veren Tuğba Özay, sinir krizi geçirdi.

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MANAVGAT'A GİTTİ

Ünlü manken dün sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

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ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Kendi kişisel hesabından bir video yayınlayan Özay, "Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz..." ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu.

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

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ÜNLÜ MANKENDEN BUGÜN YÜREK BURKAN YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Bugün ise ünlü manken Tuğba Özay, gelişmeleri takipçileri ile paylaştı. Sağlık durumu dünden daha iyiye giden ünlü manken, çiftliğinin son halini de paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Tuğba Özay
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