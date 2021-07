Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ta başlayan yangın, 4 bölgeye sıçradı. Yangına müdahaleler hem karadan, hem de havadan bugün de devam etti. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay, çiftliğinin hasar gördüğünü dün duyurdu. Sosyal medya üzerinden bu kötü haberi veren Tuğba Özay, sinir krizi geçirdi.

MANAVGAT'A GİTTİ

Ünlü manken dün sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Kendi kişisel hesabından bir video yayınlayan Özay, "Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz..." ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu.

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

ÜNLÜ MANKENDEN BUGÜN YÜREK BURKAN YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Bugün ise ünlü manken Tuğba Özay, gelişmeleri takipçileri ile paylaştı. Sağlık durumu dünden daha iyiye giden ünlü manken, çiftliğinin son halini de paylaştı.