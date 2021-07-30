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Manavgat'taki yangında yaralananlar yaşadıkları dehşeti anlattı

30.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi. Hatice Tekin isimli vatandaş, "Evlerimiz, hayvanlarımız yandı, kül oldu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Büyüklerimiz bile böyle bir yangın görmemiş. Köyde 100 ev vardı 70'i yandı" dedi. İbrahim Aydın ise "Bu normal bir yangın değil. Böyle bir cehennemi hiç yaşamadık" diye konuştu.

Manavgat'taki yangında yaralananlar yaşadıkları dehşeti anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınından etkilenenlerin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Jandarmanın yardımıyla evinden çıkarılan 64 yaşındaki Süleyman Düzenli, alevlerin evlerine kadar ulaşacağına ihtimal vermediklerini ama bir anda evin arka bölümünün tutuştuğunu söyledi.

Ulukapı Mahallesi'ndeki konutunun tamamen yandığını aktaran Düzenli, "Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." diye konuştu.

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"BU NORMAL BİR YANGIN DEĞİL"

İbrahim Aydın ise tankerler, traktörler ile kendi imkanlarıyla yangının evlere ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını kaydetti.

Yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Evimiz, canımız için mücadele ettik. Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı. Kuzular, hayvanlar, evler her şey yandı. Böyle bir yangını hiç görmedik. Bu normal bir yangın değil. Böyle bir cehennemi hiç yaşamadık. Çok kişi dumandan zehirlendi, hastanelere geldi. Şükür buna da can kaybımız yok ama malımız yandı."

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"KÖYDE 100 EV VARDI 70'İ YANDI"

Hatice Tekin de evlerinin yandığı haberi üzerine köye gittiklerini, yangını söndürmeye çalıştıklarını aktardı.

Ağabeyinin de yangını söndürmeye çalışırken düştüğünü, elinin kesildiğini belirten Tekin, "Evlerimiz, hayvanlarımız yandı, kül oldu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Büyüklerimiz bile böyle bir yangın görmemiş. Bir yangın orada, bir yangın başka yerden çıktı. Köyde 100 ev vardı 70'i yandı." dedi.

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239 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 239 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

AA

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