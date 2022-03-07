Mandıra Filozofu İstanbul konusu nedir? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kimlerdir? Mandıra Filozofu İstanbul hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Mandıra Filozofu yani Mustafali köyünden kalkıp İstanbul'a geliyor. İlk filmiyle beğeni toplayan Mandıra Filozofu, ikinci devam filmi Mandıra Filozofu İstanbul ile izleyici karşısına çıkıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Mandıra Filozofu İstanbul konusunu ve oyuncu kadrosuna dair detayları haberimizde yer verdik...

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mandıra Filozofu İstanbul filminin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Müfit Can Saçıntı yapmaktadır. Aynı zamanda filmde Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, Birol Güven, Mahir İpek, Alper Düzen, Uğur Alibaşoğlu, Nihan Durukan, Zinaida Chistol, Mehmet Auf ve Abdullah Şahin yer almaktadır.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Mandıra Filozofu, filminin devamı niteliğindeki yapım; bu sefer İstanbul'u ve İstanbul'da yaşayan insanları konu almaktadır. Mandıra Filozofu, Mustafali, Bodrum'un Çökertme köyünden kalkıp İstanbul'a geliyor. Köyünde bir lokma bir hırka yaşayan Mustafali, bu kez İstanbul üzerinden modern dünya ile çarpışmaya geliyor. Mandıra Filozofu İstanbul filmi için "İlk filmi seyredenlerin büyük bir çoğunluğu 'Çökertme'de Mandıra Filozofu olmak kolay. İstanbul'da nasıl olacak?' diye sordular. Bu sorular beni ikinci film için harekete geçirdi diyen Senarist Birol Güven, Mandıra Filozofu İstanbul filmini böyle çekmeye karar verdiğini söyledi.

MANDIRA FİLOZOFU HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Mandıra Filozofu İstanbul 7 Mart Pazartesi yani bu akşam saat: 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

