Maneviyata yönelmişti! Yaşar Alptekin görücü usulü sevgili buldu... "Eve bir kadın lazım"

Setlere ara verip maneviyata yönelen eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin 2. Sayfa'ya katılınca gündem oldu. Yasemin Evcim ile rol aldığı 'Lambada' filmiyle akıllara kazınan oyuncu ilginç açıklamalarda bulundu.

Nilgün Altınyayla iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Yaşar Alptekin o dönem yaptığı açıklamada evlenmeyi düşündüğünü söylemişti.

GÖRÜCÜ USULÜ SEVGİLİ BULDU

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bunun için harekete geçti. Yaşar Alptekin görücü usulü ile tanıştığı kız arkadaşında nelerden etkilendiğini tek tek saydı. 1 sene boyunca kız arkadaşını testten geçirdiğini söyleyen Altekin sevgilisini “Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen….” olarak anlattı.

Oyuncu ayrıca "Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor eve bir kadın lazım" dedi.



