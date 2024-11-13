Manisa’da ‘Devlet Bahçeli’ krizi! Kent meydanının ismi değiştirildi… MHP İl Başkanı: "Olacaklardan biz mesul değiliz"

Manisa’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilgili atılan adım kriz yarattı. Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Başkan Zeyrek’in yaptığı açılış konuşması sonrasında gruplar tarafından meclis gündemine sunulan önergeler okundu.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından verilen önergede, şunlara yer verildi:

"Zafer Mahallesi’nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Gazi meclisimizde, 22 Ekim 2024 günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında terörist başı, bebek katili Öcalan’ın affını ima ederek TBMM’de konuşmaya davet etmiştir. Ülkemizde 50 bine yakın yurttaşımızın, askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin şehit olmasına, 10 binlerce insanımızın gazi olmasına sebep olan terörist başının Gazi Meclise davet edilmesi kabul edilemez. Buna sessiz kalınması mümkün değildir.

‘DEVLET BAHÇELİ’ İSMİ GİTTİ ‘ATATÜRK’ GELDİ

Bu gelişmeler karşısında ilçemizde bulunan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ isminin kaldırılması ve meydanın isminin ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak belirlenmesi için belediyemize, 3198 adet dilekçe başvurusu olmuştur ve dilekçeler halen devam etmektedir. Bunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne elden teslim edilmiştir. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda halen mevcut olan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ adının ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak değiştirilme taleplerimizin Kasım ayı meclisinde gündeme alınarak kabul edilmesini Salihli halkı adına saygılarımla arz ve talep ediyorum."

MECLİSİ TERK ETTİLER

Meclis gündemine verilen Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisine MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli tepki gösterdi önerinin gündeme alınmasının kabul edilmesi halinde meclisi terk edeceklerini ifade ettiler.

Önerinin, gündeme alınmasının kabul edilmesi üzerine MHP ve AK Parti Grubu meclisi terk etti.

Yapılan oylama sonrasında gündeme alınan Salihli Belediyesi'nin Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirme talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Meclis kararı sonrasında MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve teşkilat üyeleri, karara tepki göstererek Kültür Sitesi’nin önünde toplandı. Toplantı sonrasında MHP’liler, CHP Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’yu protesto etti. Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte taraflar arasında arbede yaşandı.

“OLACAKLARDAN BİZ MESUL DEĞİLİZ”

Yaşanan arbede sırasında, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun makam aracı tekmelendi. Öfkeli kalabalık, Başkanın aracını tekmeleyerek saldırdı.

MHP İl Başkanı Tosuner, karardan dönülmesi gerektiğini belirterek, "Bırakın Devlet Bahçeli ismini, D harfine dokunulması hâlinde olacaklardan biz mesul değiliz" ifadelerini kullandı.