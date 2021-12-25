Manisa'da feci kaza! Minibüs, TIR'ın altına girdi: 2 ölü

Kaza, 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Uğur Atalan (36) idaresindeki minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen İlhan Çetil idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Çapmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı TIR'ın altına girerken minibüs sürücüsü Uğur Atalan (36) ve minibüste bulunan Erbil Aktaş feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri minibüs içinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)



