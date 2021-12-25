HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da feci kaza! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Bursa'da feci kaza! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

25.12.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan feci kazada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kazada, 12 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne giden Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarpıp tarlaya uçtu.

12 YOLCU YARALANDI

Kazada, 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

asgdh

Otobüsün yolcularından Edanur Güngör, "Çanakkale'ye gidiyorduk. Ben uyurken otobüs bariyeri aşıyordu. Büyük şok yaşadım. Yaralılar varmış, can kaybı yok şu an" dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı, kuvvetli olacakBu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı, kuvvetli olacak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa..."

Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa..."

Arkadaşlarına söylemiş! Diyarbakır’da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

Arkadaşlarına söylemiş! Diyarbakır’da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

Yeni boşandılar! Eski eşten olay paylaşım

Yeni boşandılar! Eski eşten olay paylaşım

Ortaya çıktı! Gerçekleri tek tek anlattı

Ortaya çıktı! Gerçekleri tek tek anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Poliklinikteki çocuğun dizine vurup tokat attı

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Poliklinikteki çocuğun dizine vurup tokat attı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.