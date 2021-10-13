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Manisa'da feci kaza! TIR ile bariyer arasına sıkışarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

13.10.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Aynı köprüde, bir hafif ticari araç da TIR'a arkadan çarparak bariyerler ve TIR arasında sıkıştı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Manisa'da feci kaza! TIR ile bariyer arasına sıkışarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kaza, saat 23.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Yurtbaşı Mahallesi köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Uşak'tan İzmir yönünde giden Fatih Mehmet Uyanık idaresindeki TIR, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan TIR, köprünün sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.

TIR İLE BARİYER ARASINA SIKIŞTI

TIR kazasının hemen ardından aynı yönde ilerleyen Can Deniz Oğuz idaresindeki hafif ticari araç da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR ile bariyerler arasında sıkışarak hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik akışında yoğunluk yaşandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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