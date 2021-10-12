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Feci kaza! Beton mikseri, yolcu minibüsüyle otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

12.10.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda rampa inerken kontrolden çıkan beton mikseri karşı yönden gelen yolcu minibüsü ile otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Feci kaza! Beton mikseri, yolcu minibüsüyle otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 13.0 sıralarında, kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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ÖNCE YOLCU MİNİBÜSÜNE, ARDINDNA OTOMOBİLE ÇARPTI

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nden Söke yönüne seyir halinde olan Mehmet Rebiş'in kullandığı beton mikseri, iddiaya göre, yağmurun kayganlaştırdığı yolda rampa inerken kontrolden çıktı. Kayarak, savrulan beton mikseri, önce karşı yönden gelen İbrahim Tütüncü yönetimindeki yolcu minibüsüne ardından da hızını alamayarak Hasan Karagöz yönetimdeki otomobile çarptı.

MİNİBÜSTEKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüsteki yolculardan Efrahim Atik (73) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Hasan Karagöz, beton mikseri şoförü Mehmet Rebiş, minibüs şoförü İbrahim Tütüncü ile yolculardan Süreyya Karasalihoğlu, Rahmi Atik ve Yaren Nur Bayat yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşamını yitiren Efrahim Atik'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, tedavisinin ardından beton mikserinin şoförü Mehmet Rebiş'i gözaltına aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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