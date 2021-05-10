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  4. Manisa'da kan donduran olay! 4 günlük bebek boş arsaya bırakıldı

Manisa'da kan donduran olay! 4 günlük bebek boş arsaya bırakıldı

10.05.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da kan donduran olay! 4 günlük bebek boş arsaya bırakıldı

Olay, Salihli’nin Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerindeki İzmir-Ankara E96 karayolu kenarındaki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş şişeleri toplayan bir kişi, Site Caddesi üzerindeki büyük bir arsanın içine girerek boş şişeleri toplamaya başladı. Şişe toplayan şahıs, bir çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırılan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜM HASTANELER İNCELENİYOR

Yaklaşık 4 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin ölümü ile ilgili Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerin ilçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden bebek ise özel hastaneden alınıp, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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