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  4. Manisa'da korkunç cinayet! Pompalı tüfekle kapıya dayanıp defalarca ateş etti

Manisa'da korkunç cinayet! Pompalı tüfekle kapıya dayanıp defalarca ateş etti

17.11.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. Bir kişi, kendisiyle tartışan ve ailesinin evine sığınan eşinin evine gidip adeta terör estirdi. Pompalı tüfekle kapıya dayanan şahıs, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Manisa'da korkunç cinayet! Pompalı tüfekle kapıya dayanıp defalarca ateş etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde damadının pompalı tüfekle vurduğu kadın ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde yaşayan ve eşi Salih G. ile tartışan Ömür G, babası Veysel G'nin evine gitti.

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KAYINVALİDESİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gelen Salih G, iddiaya göre görüşmesine izin verilmeyince evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Kayınpederinin evinin önüne dönen Salih G, bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G'ye (38) tüfekle ateş etti ve kaçtı.

ve

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Salih G'nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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