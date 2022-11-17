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'Gürültü' kavgasında kan aktı! Bina girişinde karşılaştılar, sonrası korkunç

17.11.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşuların gürültü kavgası kanlı bitti. Gürültü nedeniyle önceki gün tartışan komşular, bugün apartman kapısında karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'Gürültü' kavgasında kan aktı! Bina girişinde karşılaştılar, sonrası korkunç

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında gürültüden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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BİNA GİRİŞİNDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Lale Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan A.S. ile alt komşusu R.Y. arasında dün akşam saatlerinde gürültü yüzünden tartışma çıktı. Polislerin aramaya girmesiyle ayrılan taraflar, bugün bina girişinde karşılaştı. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, A.S. elindeki bıçak ile R.Y. ve oğlu O.Y.'ye saldırdı. R.Y. vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, oğlu da darp edildi. O.Y. bunun üzerine A.S.'nin elindeki bıçağı alarak, şahsı bıçakladı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan A.S., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, baba ve oğlu da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kayseri gürültü

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