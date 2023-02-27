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  4. Manisa Turgutlu'da orman yangını! 5 dönüm alan zarar gördü

Manisa Turgutlu'da orman yangını! 5 dönüm alan zarar gördü

27.02.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesi söndürülen yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Manisa Turgutlu'da orman yangını! 5 dönüm alan zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Korkutan orman yangını! Yüzlercesi kül oldu Korkutan orman yangını! Yüzlercesi kül oldu

Turgutlu'nun kırsal Hacıisalar ve Yunusdere mahalleleri arasında kalan ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler, orman ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Alevler, yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Manisa orman yangını

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