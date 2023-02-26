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Kastamonu'da orman yangını! Yüzlerce ağaç küle döndü

26.02.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Öte yandan yangında yüzlerce ağaç da küle döndü.

Kastamonu'da orman yangını! Yüzlerce ağaç küle döndü

Kastamonu Candaroğulları Mahallesi Mahir Demir Sokak'ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü binası arkasında bulunan ormanlık alanda bir vatandaş çevreyi temizlemek için topladığı çöpleri yakmak isterken alevler ormanlık alana sıçradı, yangın hızlıca yayılarak yüzlerce ağacı küle çevirdi.

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İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin iki saatlik müdahalesi sonucu çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. (İHA)

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Kastamonu orman yangını

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