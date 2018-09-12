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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:03 | Son Güncelleme

Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif yaralanan 31 kişi hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 31 kişi hafif yaralandı.

Efraim Öz (27), 45 L 4749 plakalı midibüsle Şeydavutlar Mahallesi'nden aldığı işçileri çalışacakları bağa götürmek üzere yola çıktı.

Midibüs, Güneydamlar-Bahadırlar yolunun 1. kilometresinde yol kenarına devrildi.

Kazada, midibüsteki 31 kişi hafif yaralandı.

Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 21'i ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 10 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza midibüs Sarıgöl tarım işçileri

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