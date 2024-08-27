Mansur Yavaş'ı etiketledi, zorunlu izne çıkarıldı! Gülbin Tosun'dan yeni açıklama: Henüz çıkışım verilmedi

Geçtiğimiz günlerin en çok tartışılan konusu olan sokak hayvanları, sosyal medyada hala güncelliğini korumaya devam ediyor. NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşım nedeniyle işinden olduğunu ima eden Tosun'dan yeni bir açıklama geldi. Tosun sosyal medyada paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tosun sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek şunları yazmıştı: “Başkan siz ‘Sokakta köpek olmaz, biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!”