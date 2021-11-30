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  4. Mansur Yavaş'ı hedef alan Devlet Bahçeli'ye CHP'den jet yanıt

Mansur Yavaş'ı hedef alan Devlet Bahçeli'ye CHP'den jet yanıt

30.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Türkeş'i anma toplantısında yaşanan gerginlikle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin" demişti. CHP'den Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş'ın arkasında, Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş'ı hedef alan Devlet Bahçeli'ye CHP'den jet yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş'ın arkasında, Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır" ifadesini kullanan Torun, şöyle devam etti:

"Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, 'Kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler, akıllarını başlarına devşirsinler' demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir. Bahçeli şunu açık ve net olarak bilmelidir; CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız."

Alparslan Türkeş'i anma toplantısındaki gerginlik! Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsinAlparslan Türkeş'i anma toplantısındaki gerginlik! Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrası, Alparslan Türkeş'i anma toplantısında yaşanan gerginlikle ilgili konuşmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Devlet Bahçeli CHP
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