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  4. Mansur Yavaş'tan çok sert 'PKK' çıkışı... "Net şekilde söylüyoruz" diyerek açıkladı: "Kandil'i de başlarına yıkarız! Halkımızı inandıramazsınız"

Mansur Yavaş'tan çok sert 'PKK' çıkışı... "Net şekilde söylüyoruz" diyerek açıkladı: "Kandil'i de başlarına yıkarız! Halkımızı inandıramazsınız"

12.04.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'ya çok sert sözlerle tepki gösterdi. 6'lı masanın tertemiz bir sayfa açmak istediğini ancak Kandil'in bunu bozmaya çalıştığını söyleyen Yavaş, "Net şekilde söylüyoruz: Kandil'i de başlarına yıkarız! PKK'ya da karşıyız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan çok sert 'PKK' çıkışı... "Net şekilde söylüyoruz" diyerek açıkladı: "Kandil'i de başlarına yıkarız! Halkımızı inandıramazsınız"

Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da İstasyon Caddesi ve Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi açılışı ile Etimesgut - Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı. Törene Yavaş'ın terör örgütü PKK ile ilgili sözleri damgasını vurdu. Seçime HDP'nin ayrı, HÜDA PAR'ın ise Cumhur İttifakı bünyesinde katıldığını anımsatan Yavaş, "HÜDA PAR'ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇOK SERT TEPKİ! "BAŞLARINA YIKARIZ"

Kandil'in "kirletme amacıyla" 6'lı masanın işini zora sokacak işler yaptığını savunan Yavaş konuşmasında tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İşte hem demokratik gelişimi sağlamak hem yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan 6'lı hükümet tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu tertemiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan bir tanesi Kandil. Kandil sürekli olarak 6'lı masanın işini zora sokacak açıklamalar yapıyor. Amacı, kirletmeye çalışıyor.

"Net bir şekilde söylüyoruz: Kandil'i de başlarına yıkarız! Kandil'e de karşıyız, PKK'ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz. Bizleri onlarla korkutamaz, halkımızı da inandıramazsınız.

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*Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın konuşmasına alkışlarla eşlik etti.

HÜDA PAR TEPKİSİ: "BÖLÜCÜLÜKTEN BAHSEDİLMEK İSTENİYORSA ÖNCE ONUN CEVABINI VERSİNLER"

HDP'nin seçimlere ayrı girdiğini hatırlatan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa HÜDA PAR'ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler.

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"İYİ YAPILAN HER ŞEYLE GURUR DUYUYORUZ, TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ ELBETTE KORUYACAĞIZ"

"Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası bunlar giderse bitermiş. Hayır. İyi yapılan her şeyle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin menfaatini her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından biri Mansur Yavaş'tır, bir diğeri sayın genel başkanımızdır, diğer 5 parti genel başkanıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın.

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