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  4. Mansur Yavaş, tutuklanan Ahmet Özer'le ilgili sessizliğini bozdu! 5 madde sıraladı, 'Öcalan' göndermesi dikkat çekti

Mansur Yavaş, tutuklanan Ahmet Özer'le ilgili sessizliğini bozdu! 5 madde sıraladı, 'Öcalan' göndermesi dikkat çekti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 10:23
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Esenyurt Belediyesine ve Belediye Başkanı Ahmet Özer'e dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Özer tutuklanıp görevden uzaklaştırılırken belediye kayyum atandı. Operasyonun ilk saatlerinden bu yana sessiz kalan Mansur Yavaş 24 saat sonra ilk açıklamasını yaptı. 5 madde sıralan Yavaş 'Öcalan' göndermesi yaptı.

Mansur Yavaş, tutuklanan Ahmet Özer'le ilgili sessizliğini bozdu! 5 madde sıraladı, 'Öcalan' göndermesi dikkat çekti

Türkiye'nin son gündemi Esenyurt Belediyesine düzenlenen operasyon oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve örgütün yönetici kadrosuna ulaştırılan dokümanlarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi şeklinde bilgiler tespit edilmişti.

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CAN AKSOY KAYYUM OLARAK ATANDI

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özer bu sabah saatlerinde görevinden uzaklaştırıldı. Belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

YAVAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Operasyonun ilk anından bu yana CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere birçok CHP'li isimden tepki geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmaması ise dikkat çekmişti. Operasyonun üstünden 24 saat geçmesinin ardından Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

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Sosyal medyadan 5 madde sıralayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

  1. Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.

  2. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?

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  1. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu Yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

  2. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.

  3. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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