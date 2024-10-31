Mansur Yavaş, tutuklanan Ahmet Özer'le ilgili sessizliğini bozdu! 5 madde sıraladı, 'Öcalan' göndermesi dikkat çekti

Türkiye'nin son gündemi Esenyurt Belediyesine düzenlenen operasyon oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve örgütün yönetici kadrosuna ulaştırılan dokümanlarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi şeklinde bilgiler tespit edilmişti.

CAN AKSOY KAYYUM OLARAK ATANDI

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özer bu sabah saatlerinde görevinden uzaklaştırıldı. Belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

YAVAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Operasyonun ilk anından bu yana CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere birçok CHP'li isimden tepki geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmaması ise dikkat çekmişti. Operasyonun üstünden 24 saat geçmesinin ardından Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Sosyal medyadan 5 madde sıralayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?