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Marcus Aral'a 100 metre cezası

29.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda sandalyesiyle birlikte denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı. İşte Yiğit Marcus Aral'a verilen ceza...

Marcus Aral'a 100 metre cezası

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da lüks bir restoranda buluşmuştu. Daha sonra mekana Şahin'in 2 yıllık eski aşkı Yiğit Marcus Aral gelmişti. Aral, Kamışlı ile önce selfie yapıp sonra da oturduğu sandalyeyle birlikte onu denize atmıştı.

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Genç işadamını Boğaz'ın serin sularından garsonlar kurtarmıştı. Magazin tarihine geçen bu olaydan sonra eski aşıklar dün, Anadolu Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Aral hakkında Şahin'in "100 metre yakınına yaklaşmaması" kararını verdi. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Şahin'in Marcus'la ilgili yakınlarına "İçinden sanki bir canavar çıktı. Onu yakınımda görmek artık beni ürkütüyor" dediği öğrenildi.
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Ceza
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