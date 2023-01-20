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Mardin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca önce dinlenme tesisinde yemek yemişler

20.01.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de dün gece saatlerinde yabancı plakalı bir cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Korkunç saldırının ardından ise polisin yaptığı operasyonla 6 şüpheli yakalandı. Saldırıda annesini, babasını ve kız kardeşini kaybeden Muyesser Abdullah Salih, "Kardeşimin evi Samsun'da. Onu ziyarete gidiyorlardı. Hiç kimseyle aramızda husumet yoktu" dedi. Hayatını kaybeden 5 Irak vatandaşının saldırı öncesi dinlenme tesisinde çektirdikleri son fotoğraf da ortaya çıktı.

Mardin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca önce dinlenme tesisinde yemek yemişler

Mardin'deki silahlı saldırı Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Saldırıda, Irak plakalı cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y. ve A.K. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan yapılan çalışmada olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Y, ve Z.K. de gözaltına alındı.

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"KİMSEYLE ARAMIZDA HUSUMET YOKTU"

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Irak'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin hastane önüne gelen yakınları Kürtçe ağıt yaktı.

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Saldırıda annesini, babasını ve kız kardeşini kaybeden Muyesser Abdullah Salih, ailesinin Samsun'a giderken bu saldırıya uğradığını belirtti. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Salih, şunları söyledi:

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"Bu olayda babam, annem ve kız kardeşim vefat etti. Kardeşimin evi Samsun'da. Onu ziyarete gidiyorlardı. Her yıl 3-4 defa ziyarete giderler, 10-15 gün kalıp dönerlerdi. Bu sefer de Irak'tan Samsun'a giderken bu olay yaşandı. Hiç kimseyle aramızda husumet yoktu." Salih, araçta bulunan ve göz ameliyatı için Diyarbakır'a gitmek isteyen anne ve oğlunun da yakınları olduğunu ifade etti.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin Nusaybin ilçesinde saldırı öncesi dinlenme tesisinde fotoğraf çektirdiği belirlendi.

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Tesisin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda ise dinlenme tesisi önünde park edilen araçtan 5 kişinin indiği ve tesise girdiği görülüyor.

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Kaydın devamında, tesisten çıkan 5 kişinin araca binmesi yer alıyor. Tesisten ayrılmalarının ardından 30 kilometre sonra ise saat 01.00 sıralarında saldırıya uğradıkları görülüyor. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin silahlı saldırı

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