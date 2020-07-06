Margot Robbie alışverişe maskesiz çıktı

Karayip Korsanları serisinin yeni halkasında rol alacağı açıklanan Margot Robbie, çekimler için gün sayıyor. Yeni film heyecanı içindeki Robbie, önceki gün bir arkadaş ziyaretinden dönerken objektiflere takıldı.

Los Angeles'ta görüntülenen Robbie'nin ayağında, tüylü siyah terlikler, üzerinde de mini, siyah bir yazlık elbise vardı.

MASKESİZ ÇIKTI

Güneş gözlüklerini takan Robbie'nin koronavirüsten korunmak için maske takmaması da dikkat çekti.

Ciddi yüz ifadesi dikkat çeken Margot Robbie daha sonra aracına binerek evine doğru yola çıktı.



