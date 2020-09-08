Maria ile Mustafa dizisinin yıldızı Jessica May kimdir, nereli? Jessica May’in eşi kim?

Uzun süredir, ünlü oyuncuyu yakından tanıyanlar yeni proje haberini aldıklarında Jessica May hangi dizide oynuyor sorusuna yanıt arıyordu. Yeni Gelin dizisiyle büyük bir şöhrete kavuşan ve çok sayıda izleyici tarafından ilgi gören May, son olarak Maria ve Mustafa dizisiyle ekranlara geri döndü. Dizinin ekranlara gelmesiyle beraber ünlü oyuncu hakkında araştırmalar da yapılmaya başlandı. Jessica May kocası kim sorusu da özellikle merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Jessica May kaç yaşında? Jessica May nereli? İşte tüm merak edilenler...

Jessica May kimdir?

Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya, Paranacity’de dünyaya geldi. Şu anda 26 yaşında olan güzel oyuncu, oyunculuğun yanı sıra modellik de yaptı. Öğretmen bir anne ile çiftçi bir babanın kızı olarak dünyaya gelen May’in bir erkek kardeşi bulunuyor. 15 yaşında modellik yapmaya başlayan May, oyunculuk kariyerine ise 2017 yılında ekranlara gelen Yeni Gelin dizisiyle başladı. Bu dizinin, Jessica May dizileri arasında ilk olmasının yanı sıra kendisine büyük bir şöhret kazandırması yönüyle de büyük bir önemi bulunuyor.