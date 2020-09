Maria ile Mustafa dizisinin yıldızı Jessica May kimdir, nereli? Jessica May’in eşi kim?

Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya, Paranacity’de dünyaya geldi. Şu anda 26 yaşında olan güzel oyuncu, oyunculuğun yanı sıra modellik de yaptı. Öğretmen bir anne ile çiftçi bir babanın kızı olarak dünyaya gelen May’in bir erkek kardeşi bulunuyor. 15 yaşında modellik yapmaya başlayan May, oyunculuk kariyerine ise 2017 yılında ekranlara gelen Yeni Gelin dizisiyle başladı. Bu dizinin, Jessica May dizileri arasında ilk olmasının yanı sıra kendisine büyük bir şöhret kazandırması yönüyle de büyük bir önemi bulunuyor.

Uzun süredir, ünlü oyuncuyu yakından tanıyanlar yeni proje haberini aldıklarında Jessica May hangi dizide oynuyor sorusuna yanıt arıyordu. Yeni Gelin dizisiyle büyük bir şöhrete kavuşan ve çok sayıda izleyici tarafından ilgi gören May, son olarak Maria ve Mustafa dizisiyle ekranlara geri döndü. Dizinin ekranlara gelmesiyle beraber ünlü oyuncu hakkında araştırmalar da yapılmaya başlandı. Jessica May kocası kim sorusu da özellikle merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Jessica May kaç yaşında ? Jessica May nereli ? İşte tüm merak edilenler...

Daha sonra 2019 yılında Dert Bende filmine dahil olan May, İstanbul’da gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde de tasarımcı Çiğdem Akın’ın kampanya yüzü olmuştu. Modellik kariyeri nedeniyle Jessica May boyu da merak edilenler arasında bulunuyor. Jessica May boy kilo olarak 1.75 metre ve 54 kilo. Aynı zamanda May, 2018 senesinde Paris Hilton ve Türk modeller ile beraber Dosso Dossi Fashion Show defilesinde de modellik yaptı. Ünlü oyuncu hakkında Jessica May’in eşi kim sorusu da sıklıkla soruluyor. May, fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evli. Aynı zamanda Jessica May ne zaman evlendi sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Jessica May eşi Hüseyin Kara ile 30 Haziran 2018 yılında, Brezilya’da dünya evine girdi. Jessica May dini inancı ile ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Başarılı oyuncu, hayırseverlik projeleriyle de adından söz ettiriyor. May, otizm farkındalık günü için Onların Gözünden projesinde otizmli çocuklara poz vererek otizm derneklerine olan desteğini gösterdi. Bunun yanı sıra 2018 yılında Denizli’de dikilmesi için 2000 adet fidan bağışında bulundu. 2019 senesinde ise May, Geleceğin Güçlü Kadınları projesi kapsamında üniversiteli kız çocuklara burs toplanabilmesi adına podyuma çıktı. Başarılı oyuncu Jessica May; Altın Badem Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu, Moon Life Dergisi Ödülleri’nde En İyi Kadın Dizi Oyuncusu, İstanbul Üniversitesi Altın 61 Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu, 23. MGD Altın Objektif Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Dizi Oyuncusu, Okan Üniversitesi Yılın Enleri Ödül Töreni’nde En İyi Yabancı Oyuncu ve Altın Palmiye Ödülleri’nde ise En İyi Komedi Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.