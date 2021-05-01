Marilyn Manson'a cinsel saldırı ve seks amaçlı insan kaçakçılığından dava

Oyuncu Esmé Bianco, cuma Kaliforniya'da Marilyn Manson ve eski menajeri Tony Ciulla hakkında suç duyurusunda bulunarak dava açtı. En çok HBO'nun Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Ros karakteriyle bilinen Bianco, şarkıcının kendisine tecavüz ettiğini ve cinsel şiddet uyguladığını iddia etti.



İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Suç duyurusunda gerçek adı Brian Warner olan Manson'ın, Ciulla'nın ve Ciulla'nın menajerlik şirketinin hiç yayımlanmamış bir müzik videosunda ve hiç bir zaman çekilmemiş bir filmde rol alacağı kabulüyle Bianco'yu Londra'dan Los Angeles'a getirerek insan kaçakçılığına dair yasaları ihlal ettiği de ileri sürülüyor.

CİNSEL VE FİZİKSEL İSTİSMAR

Bianco bu yıl şubatta New York Magazine için yazdığı bir makalede Manson'la ilişkisi hakkında detay vermiş ve 2011'de çıktıkları sırada başından geçtiğini iddia ettiği tacizi anlatmıştı. Söz konusu suç duyurusu bu yıl cinsel ve fiziksel istismar iddiaları ortaya çıktığından beri Manson'a karşı atılan ilk yasal adım.

WESTWORLD DİZİSİNİN YILDIZI DA SUÇLADI

1 Şubat'ta Westworld yıldızı Evan Rachel Wood, Manson'ı cinsel tacizde bulunmak için kendisini mağdur ederek rıza almakla ve “yıllarca” istismar etmekle suçlamıştı. Wood, Instagram paylaşımında "Tacizcimin adı, dünyanın Marilyn Manson olarak da bildiği Brian Warner" ifadelerini kullanmıştı.