Marilyn Manson kimdir, aslen nereli? Uyku hapı verip taciz etti iddiası! Marilyn Manson kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

Marilyn Manson adı bu kez tacizle gündeme geliyor. Eski sevigilisi Evan Rachel Wood'u taciz ettiği suçlamasıyla konuşulan Marilyn Manson araştırılıyor. Evan Rachel Wood son olarak Marilyn Manson'ın, kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da tecavüz ettiğini ileri sürdü. Wood, ayrıca "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" dedi. Peki Marilyn Manson kimdir, gerçek adı ne?

MARİLYN MANSON KİMDİR?

Gerçek ismi Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson 5 Ocak 1969 tarihinde Canton ABD'de dünyaya gelmiştir. Amerikalı şarkıcı. Kendi adını taşıyan Marilyn Manson grubunun lideridir. İsmini ise dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe ve seri katil Charles Manson'dan almıştır.

Manson, Canton, Ohio'da doğmuştur. Barbara Warner Wyer ve Hugh Angus Warner'ın tek çocuğudur. Alman kökenli olan isim, otobiyografisi The Long Hard Road Out of Hell'de büyükbabasının zoofili ve sadomazoşizm gibi cinsel fantezileri ile ilgili iddialarda bulunmuştu.

Çocukluğunda babası Roma Katolik kilisesinden olmasına rağmen annesinin Episkopal kilisesine katılmışır. Birinci ve onuncu sınıf arasında Heritage Hristiyan Okulu'nda okumuştur. Bu okulda öğretmenleri öğrencilere hangi tarz müzikleri dinlememeleri gerektiğini anlatırken Warner bu şarkılardan oldukça etkilenmiştir. Ardından GlenOak Lisesi'ne geçmiş ve 1987'de buradan mezun olmuştur. Ailesi ile taşındıktan sonra, Fort Lauderdale'deki Broward Community College'a yazılmıştır. Gazetecilik okumakta olan Warner, 25th Parallel adlı bir müzik dergisinde makale yazarak deneyim kazanmıştır. Bu sayede My Life with the Thrill Kill Kult, The Perfect, ve Nine Inch Nails'ten Trent Reznor gibi kendisini etkileyen müzisyenlerle tanışmıştır.

Manson'ın annesi 13 Mayıs 2014 tarihinde Alzheimer hastalığı tanısı konulduktan sekiz sene sonra ölmüştür. Babası ise 7 Temmuz 2017 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

MARİLYN MANSON'UN EŞİ KİMDİR?

Manson, 2020 yılında Lindsay Usich ile evlenmiştir.

MARİLYN MANSON'UN ALBÜMLERİ

2020 - We Are Chaos

2012 - Born Villain

2015 - The Pale Emperor

2017 - Heaven Upside Down

1994 - Portrait of an American Family

1995- Smells Like Children

2007 - Eat Me, Drink Me

2009 - The High End of Low

1996 - Antichrist Superstar

1998 - Mechanical Animals

2000 - Holy Wood

2003 - The Golden Age of Grotesque