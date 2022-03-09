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Marilyn Manson kimdir, aslen nereli? Uyku hapı verip taciz etti iddiası! Marilyn Manson kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

09.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıllık aşk yaşayan oyuncu Evan Rachel Wood ile Marilyn Manson arasında sular durulmuyor. Önce biri diğerini "kendisini yıllarca taciz etmekle" şeklinde suçlayarak dava açtı. Ardından diğeri "hakkımda asılsız iddialar ortaya atıp adımı karalıyor" diyerek karşı bir dava açtı. Peki Marilyn Manson kimdir, aslen nereli? Marilyn Manson kaç yaşında ve sevgilisi var mı? İşte hayatı ve merak edilenler!

Marilyn Manson kimdir, aslen nereli? Uyku hapı verip taciz etti iddiası! Marilyn Manson kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

Marilyn Manson adı bu kez tacizle gündeme geliyor. Eski sevigilisi Evan Rachel Wood'u taciz ettiği suçlamasıyla konuşulan Marilyn Manson araştırılıyor. Evan Rachel Wood son olarak Marilyn Manson'ın, kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da tecavüz ettiğini ileri sürdü. Wood, ayrıca "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" dedi. Peki Marilyn Manson kimdir, gerçek adı ne?

MARİLYN MANSON KİMDİR?

Gerçek ismi Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson 5 Ocak 1969 tarihinde Canton ABD'de dünyaya gelmiştir. Amerikalı şarkıcı. Kendi adını taşıyan Marilyn Manson grubunun lideridir. İsmini ise dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe ve seri katil Charles Manson'dan almıştır.

Manson, Canton, Ohio'da doğmuştur. Barbara Warner Wyer ve Hugh Angus Warner'ın tek çocuğudur. Alman kökenli olan isim, otobiyografisi The Long Hard Road Out of Hell'de büyükbabasının zoofili ve sadomazoşizm gibi cinsel fantezileri ile ilgili iddialarda bulunmuştu.

Çocukluğunda babası Roma Katolik kilisesinden olmasına rağmen annesinin Episkopal kilisesine katılmışır. Birinci ve onuncu sınıf arasında Heritage Hristiyan Okulu'nda okumuştur. Bu okulda öğretmenleri öğrencilere hangi tarz müzikleri dinlememeleri gerektiğini anlatırken Warner bu şarkılardan oldukça etkilenmiştir. Ardından GlenOak Lisesi'ne geçmiş ve 1987'de buradan mezun olmuştur. Ailesi ile taşındıktan sonra, Fort Lauderdale'deki Broward Community College'a yazılmıştır. Gazetecilik okumakta olan Warner, 25th Parallel adlı bir müzik dergisinde makale yazarak deneyim kazanmıştır. Bu sayede My Life with the Thrill Kill Kult, The Perfect, ve Nine Inch Nails'ten Trent Reznor gibi kendisini etkileyen müzisyenlerle tanışmıştır.

Manson'ın annesi 13 Mayıs 2014 tarihinde Alzheimer hastalığı tanısı konulduktan sekiz sene sonra ölmüştür. Babası ise 7 Temmuz 2017 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

MARİLYN MANSON'UN EŞİ KİMDİR?

Manson, 2020 yılında Lindsay Usich ile evlenmiştir.

MARİLYN MANSON'UN ALBÜMLERİ

2020 - We Are Chaos
2012 - Born Villain
2015 - The Pale Emperor
2017 - Heaven Upside Down
1994 - Portrait of an American Family
1995- Smells Like Children
2007 - Eat Me, Drink Me
2009 - The High End of Low
1996 - Antichrist Superstar
1998 - Mechanical Animals
2000 - Holy Wood
2003 - The Golden Age of Grotesque


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Anahtar Kelimeler:
Evan Rachel Wood taciz
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