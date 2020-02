Mario Lemina: Fatih Terim babam gibi!

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina bir Youtube kanalına verdiği röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Lemina röportajından satırbaşları;

"İTALYA VE İNGİLTERE BENZER"

İngiltere, Fransa, İtalya Ve Türkiye liglerini değerlendiren Lemina, "Bazı ligler diğerlerine göre daha taktiksel olabiliyor. Fransa Ligi fizik gücüne bağlı. İtalya satranç gibi, gol atmak çok zor. Türkiye ve İngiltere ligleri ise birbirine çok benziyor. İki yönlü ve açık alan olan bir lig, ben de bu tarz ligleri daha çok seviyorum" dedi.

GALATASARAY TARAFTARI NASIL?

"Her zaman tezahürat yapıp bizi destekliyorlar. Her zaman arkamızda olduklarını hissettiriyorlar ve bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor"

ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCUSUN?

"Ben her zaman en iyisini yapabilmek için çabalıyorum. Her maça %100 hazırlanıyorum. Her zaman kolay olmuyor. En iyi oynayabilmem için %100 hazır olmam lazım. Çalışmak benim karakterimde var. Ne kadar zor olursa olsun her zaman en iyisi için çalışıyorum. Her zaman daha iyisi için çabalıyorum ve bundan daha iyisini de yapabileceğime eminim"

SAVAŞÇI MISIN?

"Evet ben bir savaşçıyım, sayılırım. Sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Maalesef çok sakatlık geçirdim ve bundan dolayı istediğim seviyeye gelemedim henüz. Türkiye Ligi'nin benim için en uygun yer olduğunu düşündüm. Dünyaya daha iyi bir futbolcu olduğunu göstermem için en iyi yer olduğunu düşündüm"