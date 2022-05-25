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Mark Zuckerberg bunu beğendi! İşte Facebook'un kullanıcı sayısı...

25.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un kullanıcı sayısı ortaya çıktı. 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 milyar olurken, Facebook’un dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçtiği görüldü. Facebook, Mark Zuckerberg'in üst yöneticiliğini yaptığı Meta şirketine bağlı.

Mark Zuckerberg bunu beğendi! İşte Facebook'un kullanıcı sayısı...

Mark Zuckerberg'in kurucularından biri olduğu sosyal medya platformu Facebook'un kullanıcı sayısı 3 milyara yaklaştı.

EN BÜYÜK SOSYAL AĞ: FACEBOOK

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişilerden oluştu.

Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi. Veriler pandemi döneminde sosyal ağların kullanımında artış olduğunu ortaya koyarken, geçen yılın ilk çeyreğindeki aktif Facebook kullanıcı sayısı da 2,85 milyar olarak kayıtlara geçti.

facebook

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SOSYAL MEDYA BASININ DİLİNDE

Öte yandan, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetleri de incelendi. Gerçekleştirilen yazılı ve online medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 200 binden fazla haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 40 bin 298 olarak kaydedilirken, ülkemizde de kullanımının oldukça yaygın olduğu gözlendi.

Diğer sosyal medya mecralarından Twitter 123 bin 802 haberle lider olurken, Youtube 39 bin 340 ve Instagram 40 bin 40 haberle en çok haber olan diğer mecralar oldu. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Mark Zuckerberg
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