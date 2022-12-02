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Marketlerdeki etiket krizi büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi, video çekip sosyal medyadan paylaştı: Bunda bir oyun var

02.12.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon nedeniyle sürekli artan fiyatlar marketlerde raf ve kasa fiyatlarında farklılık yaşanmasına yol açıyor. Marketten aldığı peynirin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında 30 TL fark olduğunu öğrenen Burcu Oğuz isimli bir kadının çektiği görüntüler gündem oldu. Kriz giderek büyürken yaşadığı mağduriyeti anlatan Oğuz, etiketin 3 aydır orada olduğunu ve bir oyun döndüğünü ifade etti.

Marketlerdeki etiket krizi büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi, video çekip sosyal medyadan paylaştı: Bunda bir oyun var

Marketlerde şimdide etiket krizi yaşanıyor. Sürekli artan fiyatlar sonrasında marketlerdeki ürünlerde son dönemde raf fiyatıyla kasa fiyatı arasında fiyat farkı yaşanmaya başladı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Burcu Oğuz isimli vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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MARKETLERDE ETİKET KRİZİ

Marketlerdeki etiket krizi her geçen gün büyüyor. Öyle ki 2-3 günde bir fiyatlar arttığı için etiketler değişiyor ama zaman zaman raftaki fiyatlarla kasadaki fiyatlar birbirini tutmuyor. Hal böyle olunca market çalışanlarıyla müşteriler zaman zaman karşı karşıya geliyor.

"BUNDA BİR OYUN VAR"

Show Haber'in haberine göre etiket mağdurlarından biri de Burcu Oğuz oldu. Yaşadığı mağduriyeti videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu. Oğuz, rafta 50 TL yazan peynirin kasada 80 TL olduğunu öğrendi. Etiketin 3 aydır o rafta durduğunu ifade eden Oğuz, bunda bir oyun olduğunu ifade etti.

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market etiket

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