Marketlerdeki etiket krizi büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi, video çekip sosyal medyadan paylaştı: Bunda bir oyun var

Marketlerde şimdide etiket krizi yaşanıyor. Sürekli artan fiyatlar sonrasında marketlerdeki ürünlerde son dönemde raf fiyatıyla kasa fiyatı arasında fiyat farkı yaşanmaya başladı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Burcu Oğuz isimli vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

MARKETLERDE ETİKET KRİZİ

Marketlerdeki etiket krizi her geçen gün büyüyor. Öyle ki 2-3 günde bir fiyatlar arttığı için etiketler değişiyor ama zaman zaman raftaki fiyatlarla kasadaki fiyatlar birbirini tutmuyor. Hal böyle olunca market çalışanlarıyla müşteriler zaman zaman karşı karşıya geliyor.

"BUNDA BİR OYUN VAR"

Show Haber'in haberine göre etiket mağdurlarından biri de Burcu Oğuz oldu. Yaşadığı mağduriyeti videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu. Oğuz, rafta 50 TL yazan peynirin kasada 80 TL olduğunu öğrendi. Etiketin 3 aydır o rafta durduğunu ifade eden Oğuz, bunda bir oyun olduğunu ifade etti.

