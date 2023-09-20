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  4. Markette iğrenç olay! Kasiyere cinsel organını gösterip... İfadesi ortaya çıktı

Markette iğrenç olay! Kasiyere cinsel organını gösterip... İfadesi ortaya çıktı

20.09.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki markette iğrenç bir olay meydana geldi. Girdiği markette kadın kasiyere, cinsel organını gösterdiği öne sürülen T.D., polis tarafından yakalandı. Yaşananlar kameraya yansırken, içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen T.D., adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahsın ifadesi de ortaya çıktı.

Markette iğrenç olay! Kasiyere cinsel organını gösterip... İfadesi ortaya çıktı

Manavgat'ta 20 Ağustos'ta markete giren erkek, dolaptan içecek aldıktan sonra fermuarı açık, cinsel organı dışarıda kadın çalışanın bulunduğu kasaya yöneldi. Durumu fark eden kadın kasiyer, müşterinin parayı ödeyip ayrılmasının ardından polise şikayette bulundu.

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TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Gelen polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelinin T.D. olduğu tespit edildi. Yakalanıp, gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden T.D. nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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