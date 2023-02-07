Marmara haritası üzerinde çizerek anlattı! Celal Şengör'den olası İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklamalar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum Deprem Özel programında, Prof. Dr. Celal Şengör ile Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Candaş Tolga Işık'ın “Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul’da deprem oldurur mu? İstanbul’da bir şeyi tetiklemesine gerek var mı depremin?” sözlerine Prof. Dr. Celal Şengör, “İstanbul’da deprem zaten olacak. İstanbul’da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. Bizim ilk tahminimiz 7,8 büyüklüğüydü. Sonra Kumburgaz’daki deprem olunca belki bu doğuya doğru kırar o zaman belki 7,2 olabilir. Ama emin değiliz. Mesela, 1766 depremi. Önce bir parçayı kırmıştı birkaç ay sonra öteki parçayı kırmıştı” şeklinde yanıt verdi.

“TABİATLA İNATLAŞMANIN ANLAMI YOK”

Celal Şengör, "Yani burada tabiatla inatlaşmanın anlamı yok. Tabiat bizden güçlü bunu anlamamız lazım. Palavrayla da tabiatın önüne geçemeyiz. Dolayısıyla işi ciddiye almalıyız. Devlet vatandaşı eğitmek zorunda. Benim son senelerde gördüğüm devlet tam tersini yapıyor. Gerekli dersleri kaldırıyor çünkü kendisi de bilgisiz” ifadelerini kullandı.

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Celal Şengör, Candaş Tolga Işık’ın “Bir meslektaşınız dün İstanbul’da deprem olmayacak dedi gördünüz mü?” sorusuna ise “O benim meslektaşım olamaz” şeklinde yanıt verdi.

"DEPREM ÜRETME ARALIĞI 1500 YILSA..."

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise, 7 üzeri deprem üretebilecek potansiyelde olan her fayın aynı olmadığını belirterek, "Biz deprem olarak Marmara’ya yoğunlaşmışken Türkiye’nin başka bir sürü yerinde 7’nin üzerinde deprem beklenen yerler var. Yılda 25-300 milimetre hareket eden bir fayla, yıllık hareketi 5 mm olan bir fayda meydana gelen enerji biriktirme hızının arasında 5-6 kat fark var. Biri 250 yılda bir deprem üretiyorsa, diğerinde 1250 ile 1500 yıl olabiliyor. 3 nesil öncesinde belki bazı şeyleri belki hatırlıyoruz ama 1500 yıl önce olan bir depremin kayıtlarını bilmiyoruz. Enerji birikimleri

damla damla birikiyor o fayda. Bir yerde aynı uzunluktaki bir fayda deprem tekrarlama 100 yıl önce bir deprem olduysa ve oranın deprem tekrarlama aralığı 1500 yılsa, 1400 yıldır risk yok orası adına" dedi.

"772 ADET ARTÇI DEPREM VAR"

Haluk Özener, "Bölgede 300 kilometrelik alan içerisinde 772 adet artçı deprem var. Bunun 212 tanesi 4 ve üzerinde depremler. Bu artçılar haftalar, aylar belki 1 yıl boyunca devam edecek. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir afet yaşadık. Dünya üzerine nadir görülen peş peşe depremler. Başka fayı tetikler mi tetiklemez mi. " ifadelerini kullandı.



