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Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar’a ziyaret! Gökbakar: Yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya hazırız

16.08.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede 8 gün süren orman yangınında, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken ve bölgeye hava desteği isteyen ünlü sanatçı Şahan Gökbakar’ı evinde ziyaret edip ‘Geçmiş olsun’ dileklerini sundu. Zor günler geçirildiğini belirten Şahan Gökbakar, yaraların sarılması için üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar’a ziyaret! Gökbakar: Yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya hazırız

Marmaris’in Selimiye Mahallesi'nde evi bulunan sanatçı Şahan Gökbakar, Marmaris yangını sırasında yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti. 8 gün boyunca sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gökbakar, yangının Selimiye Delikyol’a doğru adım adım ilerleyişini aktarmış ve yetkililere havadan müdahale çağırısında bulunmuştu. Gökbakar’ın bu çağrısı özellikle sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Yangını son ana kadar takip eden ve komşusunun evinin yanmasını izleyen Gökbakar’ın evi şans eseri alevlere teslim olmaktan kurtulmuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Şahan Gökbakar’ı ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Oktay, “Şahan, 8 günlük kabus boyunca sesimizi duyurmamıza büyük katkı sundu. Bizler gibi o da yaptığı canlı yayınlarla Marmaris’in yangın söndürme uçağına ihtiyacı olduğunu anlattı. Kendi evi de yanmaktan son anda kurtuldu. Ben sesimizi duyurmamıza destek olduğu için teşekkür ederken, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Belediye Başkanı Oktay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahan Gökbakar da “Çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimize büyük geçmiş olsun. Şimdi yaraların sarılması için bizler de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Başkan Oktay'la çekilen bir kareyi de Instagram'dan paylaşan Gökbakar, "Bugün değerli bir misafirimiz vardı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ziyaretimize geldi. Hem geçen günleri, hem de gelecek günlerde yapılması gerekenleri konuştuk. Bu buluşma güzel şeylere de vesile olacak inşallah. Hasar tespit çalışmaları bittikten sonra da, yangından hasar görmüş köy evlerinin onarımı için ben ve gönlü güzel sanatçı, iş insanı dostlarımızla kendisinin ve Marmaris halkının yanında olacağımızı belirttim. Kendisine nezaketi için çok teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Şahan Gökbakar
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