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Martin Scorsese bir kez daha Leonardo DiCaprio dedi

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SİNEMA TV  | 13.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Usta yönetmen Martin Scorsese, Hulu için çekeceği dizinin başrolü için Leonardo DiCaprio’yu tercih etti.

Martin Scorsese bir kez daha Leonardo DiCaprio dedi

Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island ve The Wolf of Wall Street gibi yapımlarda birlikte çalışan usta yönetmen Martin Scorsese ile Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio bir kez daha bir araya geliyor. İkili uzun zamandır üzerinde birlikte çalıştıkları The Devil in the White City dizisini nihayet hayata geçiyor.

‘The Devil in the White City’ adlı romanın ekran uyarlamasında başrolü Leonardo DiCaprio üstlenirken, yönetmen koltuğunda Martin Scorsese’nin oturacak. Gerçek bir hikaye ve karakterlerden esinlenen The Devil in the White City, 1893 yılında gerçekleşen Chicago Dünya Fuarı’nda yolları kesiştikten sonra hayatları iç içe geçen iki adamın hikayesini anlatıyor. Dizi Hulu tarafından hayata geçirilecek.
Erik Larson’ın tasarımcısı olduğu The Devil in the White City kitabının hakları Warner Bros’un elindeyken Paramount’a geçmesine rağmen 2010 yılından bugüne kadar geliştirme aşaması bir türlü tamamlanamadığı gibi projenin çekimlerine de bir türlü başlanamamıştı. The Devil in the White City dizisi Leonardo DiCaprio’nun 1991 yılında rol aldığı Growing Pains’in ardından rol aldığı ilk dizi olacak.

Dizinin yapımcı kadrosunda Vinyl dizisinde Scorsese ile birlikte çalışan Rick Yorn ve Emma Tillinger Koskoff, Django Unchained’ın yapımcılarından Stacey Sher ve The Revenant’ın yapımcılarından Jennifer Davisson eşlik ediyor. Heyecan uyandıran dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili henüz isimler netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio Hulu The Devil in the White City

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