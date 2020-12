Marvel evrenini altüst eden What If ...?'den ilk fragman

Gerçekleşen Disney etkinliğiyle beraber paylaşılan fragmanlardan biri de What If...? oldu. Marvel kahramanlarını farklı rollerde gösteren yeni animasyon dizinin fragmanı izleyenleri hayrete düşürdü.

Bir an için süper asker serumunu Steve Rogers’ın değil Peggy Carter’ın aldığını düşünün; Captain America’nın değil Captain Britain’in var olduğu bir dünya. Ya da yağmacı Yondu’nun Peter Jason Quill yerine bizim Black Panther olarak bildiğimiz T'Challa’yı kaçırdığı ve T'Challa’nın Black Panther yerine Star Lord olduğu bir dünya… “What If ...?”de tam olarak bunlarla karşılaşacağız.

Marvel Sinematik Evreni’ndeki neredeyse tüm karakterleri alternatif bir gerçeklikte izleme şansı tanıyan What If...? dizisi Marvel hayranları için ilginç bir deneyim olacak. What If ...?, 2021 yaz aylarında Disney+’ta yayınlanacak.