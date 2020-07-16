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  4. Masalarına konan gergedan böceklerine dondurma ikram ettiler

Masalarına konan gergedan böceklerine dondurma ikram ettiler

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

Böcek dünyasının en güçlü ve en büyüklerinden biri olan ve boyları 15 santimetreye kadar ulaşabilir gergedan böceği Bilecik'te de görüldü. Evlerinin bahçesinde çay içerken masalarına konan gergedan böcekleriyle ilgili konuşan Üzeyir Biçer, "Aile ve akrabalarımla evimizin bahçesinde çay içerken masamıza 3 adet gergedan böceği geldi. Misafir ettik, dondurma ikram ettik." diye konuştu.

Masalarına konan gergedan böceklerine dondurma ikram ettiler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evlerinin bahçesinde çay içen ailenin masasına konan gergedan böceği aileyi şaşırttı. İlçeye bağlı Kınık köyünde yaşayan Üzeyir Biçer, ailesi ile birlikte evlerinin bahçesinde çay içtiği sırada masasına boynuzları ile dikkat çeken ve dünyadaki en güçlü böcek olarak bilinen üç adet gergedan böceği kondu.

DONDURMA İKRAM ETTİLER

Bahçesinde gergedan böceklerini misafir eden Üzeyir Biçer, “Daha önce bu böceğin adını çok duydum, kendisi ile tanışmamız bu geceye nasipmiş. Aile ve akrabalarımla evimizin bahçesinde çay içerken masamıza 3 adet gergedan böceği geldi. Misafir ettik, dondurma ikram ettik. Bu böceklerin dünyanın en büyük böceği olduğunu ve kendi ağırlıklarının 850 katını kaldırabildiklerini duydum. Bu böcekleri maalesef yüksek meblağlara alıcı bulunuyor diye sansasyonel haberler internette çok ve yakalanıp satamayıp hayal kırıklığına uğrayınca öldüren insanlar var” dedi.

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Öte yandan, aile bireyleri masalarına konan ve Türkiye'nin her bölgesinde sıklıkla görülebilen gergedan böcekleri ile öz çekim yaptı. Yakından incelenen ve aile bireylerinin öz çekim çekindiği gergedan böcekleri dondurma ikramından sonra doğadaki ortamlarına salındı.

Kaynak: İHA

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