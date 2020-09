Masalsı bir Güney Kore dizisi: The Heirs konusu ve oyuncuları

The Heirs, Güney Kore'nin klasikleşmiş gençlik dizilerini sevenlerin bir solukta izleyeceği bir yapım. 2013 yılında yayınlanan dizi, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen popülerliğini hala koruyor. The Heirs replikleri ve güçlü senaryosuyla Kore dizileri hayranlarının kalplerinde yer edinmeyi başarıyor. 2013 yılında SBS'de yayınlanan The Heirs Kim Woo Bin, Lee Min Ho ve Park Shin He gibi sevilen isimleri bir araya getirdi.

The Heirs cast konusunda başarılı bir seçim yaptığını aldığı ödüllerle izleyicilerine kanıtladı. 2013 SBS Drama Ödülleri'nde 12 ödül alan The Heirs oyuncuları geceye damga vurdu. Ayrıca dizinin senaryosunu "Canavar Senarist" olarak bilinen Kim Eun Sook yazdı. Yönetmen koltuğunda ise aktör olarak da tanıdığımız Kang Shin Hyo var. İşte The Heirs konusu ve oyuncuları hakkında bilmeniz gereken her şey!

The Heirs Dizisi Konusu

The Heirs Lee Min Ho ve Park Shin He gibi sevilen oyuncuları başrollerde bir araya getiren bir dizi. Güney Kore gençlik dizilerinin klasikleşmiş fakir kız ve zengin erkek aşkını ele alıyor. Klasik bir konusu olmasına rağmen diziyi izlerken kendinizi istemsizce karakterlerin yerine koyacak ve onlarla birlikte gülüp ağlayacaksınız. Yaşanan arkadaşlıklara bazen imrenecek bazen sinirleneceksiniz. Büyük bir aşkı ve bu aşkın etrafında dönen entrikaları keyifle izleyecek, son bölüme hangi ara geldiğinizi fark etmeyeceksiniz bile.