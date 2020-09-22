Masalsı bir Güney Kore dizisi: The Heirs konusu ve oyuncuları

The Heirs, Güney Kore'nin klasikleşmiş gençlik dizilerini sevenlerin bir solukta izleyeceği bir yapım. 2013 yılında yayınlanan dizi, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen popülerliğini hala koruyor. The Heirs replikleri ve güçlü senaryosuyla Kore dizileri hayranlarının kalplerinde yer edinmeyi başarıyor. 2013 yılında SBS'de yayınlanan The Heirs Kim Woo Bin, Lee Min Ho ve Park Shin He gibi sevilen isimleri bir araya getirdi. The Heirs cast konusunda başarılı bir seçim yaptığını aldığı ödüllerle izleyicilerine kanıtladı. 2013 SBS Drama Ödülleri'nde 12 ödül alan The Heirs oyuncuları geceye damga vurdu. Ayrıca dizinin senaryosunu "Canavar Senarist" olarak bilinen Kim Eun Sook yazdı. Yönetmen koltuğunda ise aktör olarak da tanıdığımız Kang Shin Hyo var. İşte The Heirs konusu ve oyuncuları hakkında bilmeniz gereken her şey! The Heirs Dizisi Konusu The Heirs Lee Min Ho ve Park Shin He gibi sevilen oyuncuları başrollerde bir araya getiren bir dizi. Güney Kore gençlik dizilerinin klasikleşmiş fakir kız ve zengin erkek aşkını ele alıyor. Klasik bir konusu olmasına rağmen diziyi izlerken kendinizi istemsizce karakterlerin yerine koyacak ve onlarla birlikte gülüp ağlayacaksınız. Yaşanan arkadaşlıklara bazen imrenecek bazen sinirleneceksiniz. Büyük bir aşkı ve bu aşkın etrafında dönen entrikaları keyifle izleyecek, son bölüme hangi ara geldiğinizi fark etmeyeceksiniz bile.

The Heirs dizisinin baş karakterleri olan Kim Tan ve Cha Eun Sang'ın tesadüf eseri tanışmasıyla olaylar başlıyor. Koca bir imparatorluğun varisi olan ama ailesi tarafından dışlanan Kim Tan, Amerika'ya gönderiliyor. Konuşma engelli annesiyle birlikte yaşayan Cha Eun Sang ise ablasını görmek için Amerika'ya gitmeye karar veriyor. Amerika'ya gittiğinde olaylar pek istediği gibi şekillenmiyor ve zor bir durumdayken Kim Tan'ın ona yardım etmesiyle tanışıyorlar. Bu tanışmadan sonra Cha Eun Sang kendini zengin mirasçıların arasında buluyor ve hayatlarının aslında ne kadar da farklı olduğunu görüyor. Aralarında zengin ve fakir ayrımının olmasına rağmen birbirine aşık olan bu iki gencin başına türlü türlü zorluklar geliyor. Arkadaşları, aileleri ve sevdikleri tarafından aşkları birçok kez sınanıyor. Bakalım iki ayrı kesimin farklılıklarını gördüğümüz bu dizi de aşk her şeyden üstün gelebilecek mi? The Heirs Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Cha Eun Sang (Park Shin He) Konuşma engelli annesiyle yaşayan Cha Eun Sang bir lise öğrencisi. İdol olarak gördüğü ve onun gibi olmak istediği Cha Eun Suk adında bir ablası var. En yakın arkadaşı ise çocukluğundan beri tanıdığı Yoon Chan Young. Evi geçindirebilmek için aynı anda birden fazla part-time işte çalışıyor. Amerika'ya başarılı zannettiği ablasının yanına gittiğinde Kim Tan ile tanışıyor ve ona aşık oluyor.

Güney Kore'nin sevilen oyuncularından biri olan Park Shin He, Doctor ve You're Beautiful gibi popüler yapımlarda da yer aldı. Müzik ve dans konularında eğitimleri olan Park Shin He, 18 Şubat 1990 doğumlu. Kim Tan (Lee Min Ho) Empire Group'un genel başkanının oğlu olan Kim Tan, bir metres çocuğu. Kim Won adında üvey bir abisi var ve Rachel ile nişanlı. Amerika'da tanışmalarından sonra Cha Eun Sang'a aşık oluyor. Kim Tan karakterini canlandıran Lee Min Ho, 22 Haziran 1987 doğumlu. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık ve modellik de yapıyor. Birçok yapımda başrol olarak yer alan Lee Min Ho The Heirs OST albümünde Painful Love isimli şarkıyı seslendiriyor. 2016 yılında başrol olarak rol aldığı The Legend Of the Blue Sea dizisinden sonra 2020 yılında The King: Eternal Monarch dizisi ile tekrar ekranlara döndü. Choi Young Do (Kim Woo Bin) Bir zamanlar Kim Tan ile yakın arkadaş olan Young Do, Cha Eun Sang'a aşık. Aynı zamanda Rachel'ın abisi ve lüks oteller zincirinin de mirasçısı. IQ'su 150 olan Choi Young Do zeki bir çocuk olmasına rağmen daha çok çevresindekilere verdiği zararlarla tanınıyor.

Kim Woo Bin, 16 Temmuz 1989 Güney Kore doğumlu oyuncu ve model. To The Beautiful You ve Uncontrollably Found gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Lee Bo Na (KRYSTAL) Kim Tan'ın eski sevgilisi olan Lee Bo Na, şu an Yoon Chan Young ile birlikte. Babası RS International adlı büyük bir şirketin sahibi. KRYSTAL, 24 Ekim 1994 San Francisco doğumlu oyuncu ve şarkıcı. Kim Won (Choi Jin Hyuk) Empire Group'un başkanı ve Kim Tan'ın üvey abisi. Öğretmen olan Jeon Hyun Joo ile birlikteliği var. Choi Jin Hyuk, The Heirs dizisinde canlandırdığı karakter ile 2013 SBS Drama Ödüllerinde Yeni Yıldız ödülünü kazanan başarılı bir oyuncu. Eskiden Kim Tae- Ho olan isminden 2010 yılında vazgeçerek Choi Jin Hyuk ismini aldı. Yoon Chan Young (Kang Min Hyuk) Cha Eun Sang ile çocukluk arkadaşı. Lee Bo Na ile birlikte. Babası Empire Group'un sekreteri. Kang Min Hyuk, CNBlue grubununda baterist. Rachel Yoo (Kim Ji Won) Büyük Otel Grubu'nun mirasçısı. Kim Tan ile nişanlı ve ona karşılıksız bir şekilde aşık. Kim Ji Won, Romantic Heaven adlı filmde ilk kez başrol olarak yer aldı. 2016 yılında da Descendants Of The Sun dizisinde yer alan başrollerden biri.