Maske Kimsin Sen? son bölümünde Melis Sezen takım giydi! "Yak, yık, geç"

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, Maske Kimsin Sen? yarışmasında da jüri olarak yer alıyor. Melis Sezen son dönemde tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle hayranlarının beğenisini topluyor. Maske Kimsin Sen? son bölümde Tuvana Büyükçınar imzalı bir takım giyen Sezen sosyal medyayı salladı.

Maske Kimsin Sen? yeni bölümde yalnızca ceket-gömlek tarzında bir seçim yapan Melis Sezen iddialı pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Sezen'in altına bir şey giymemesi takipçilerini bir hayli şaşırttı. Kimi oyuncunun bu tarzını fazla iddialı bulup beğendi kimi ise abartı bulup beğenmedi.

Tasarımcı Tuvana Büyükçınar ise kendini tutamadı. Melis Sezen'in paylaşımına "Muhteşem kadın. Yak, yık, geç. Şiddetli kalp çarpıntısının adı" yorumunda bulundu.

"DEDEKTİF OLUYORUM"

elis Sezen hayatına dair yaptığı açıklamada projeleriyle ilgili "Hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Şimdi yeni yarışma programımız Maska Kimsin Sen'de hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ve dedektif oluyorum. Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem, bu nedenle bambaşka bir platformda yeni bir yönümü daha keşfettiğim için çok heyecanlıyım" demişti.



