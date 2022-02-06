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Maske Kimsin Sen yarışmasında Dinozor Müge Boz çıktı

06.02.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapma kararı alan Maske Kimsin Sen yarışmasında Dinozor maskesinin altındaki isim Müge Boz oldu. Müge Boz'un yakın arkadaşı Alican Yücesoy açıklamasında "Senle koca bir gün geçirdik nasıl olur ya?" dedi.

Maske Kimsin Sen yarışmasında Dinozor Müge Boz çıktı

FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı Maske Kimsin Sen'da dinazor belli oldu.

Final kararı alan programda bir maske daha yüzünü gösterdi. Dinazor maskesinin altından oyuncu Müge Boz çıktı.

Ekran Alıntısı

Alican Yücesoy açıklamanın ardından Müge Boz'a "Seni mahvedeceğim. Koca bir gün geçirdik seninle" dedi.

Müge Boz ise "Eşime her Alican'ı görmeden önce ben ne yapacağım diye geriliyorum" yorumunda bulundu. Boz açıklamasının devamında yakınlarından gizlemek zorunda kaldığında çok zorlandığını söyledi.


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Müge Boz
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