Maske Kimsin Sen yarışmasında Dinozor Müge Boz çıktı

FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı Maske Kimsin Sen'da dinazor belli oldu.

Final kararı alan programda bir maske daha yüzünü gösterdi. Dinazor maskesinin altından oyuncu Müge Boz çıktı.

Alican Yücesoy açıklamanın ardından Müge Boz'a "Seni mahvedeceğim. Koca bir gün geçirdik seninle" dedi.

Müge Boz ise "Eşime her Alican'ı görmeden önce ben ne yapacağım diye geriliyorum" yorumunda bulundu. Boz açıklamasının devamında yakınlarından gizlemek zorunda kaldığında çok zorlandığını söyledi.



