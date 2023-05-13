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  4. Maskeyle gelip kafedeki iki gence kurşun yağdırdı! İstanbul'daki silahlı saldırı kamerada

Maskeyle gelip kafedeki iki gence kurşun yağdırdı! İstanbul'daki silahlı saldırı kamerada

13.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Kağıthane'deki bir kafede yaşanan silahlı saldırı dehşete düşürdü. Sigara içmek için kapının önüne çıkan iki gence, o esnada yürüyerek kapının önüne gelen bir şahıs kurşun yağdırdı. Yaralı gençler hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Maskeyle gelip kafedeki iki gence kurşun yağdırdı! İstanbul'daki silahlı saldırı kamerada

Kağıthane'deki dehşete düşüren silahlı saldırı, önceki gün saat 20.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokak üzerindeki bir kafeteryaya gelen M.P. (25) ile S.Y. (25), sigara içmek için kapıya çıktı. O esnada yürüyerek kapının önüne gelen bir şahıs, iki gence ateş etmeye başladı. Kurşun yağdıran saldırgan koşarak kaçarken M.P. karnından ve bacağından, S.Y. ise iki bacağından da yaralandı.

KAPIDAKİ GENÇLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

“MASKELİ ŞAHIS GELİP ATEŞ AÇTI”

Olayla ilgili konuşan Cemal Yıldız, “Uzaktan gördüğümüz kadarıyla bir şahıs karşı taraftan gelerek 5-6 el ateş edip bir kaçtı. Sonra 2 kişinin yaralandığını gördük. Daha sonra polis ekipleri ve ambulansların onları hastaneye sevk ettiğini biliyoruz. Bel altı yaralandıklarını öğrendik. Olay yerine girmedik ama uzaktan izledik” dedi.

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Yusuf Yıldız ise “Dün bu saatlerde şu karşıda oturuyorduk. Buradan maskeli siyah bir arkadaş buraya doğru geldi ve 2 tane arkadaşımıza 4-5 el ateş etti. Sesi duydum. Oradan buraya doğru geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu. Ambulans geldi" dedi.

POLİS SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği polisleri, yaralıların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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YARALILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yaralı gençlerden M.P.'nin 17’si “kasten yaralama” olmak üzere toplamda 34 adet suç kaydı olduğu, S.Y.'nin ise “kasten yaralama” ve “işyerinden hırsızlık” suçlarından toplamda 8 adet kaydı olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı

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