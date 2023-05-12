Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesinde, ortak tv yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye yeni bir zafer hediye edecektir. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. AK Parti adeta kendisiyle yarışmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla elele gönül gönüle inşa edeceğiz. "

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yönelik soru üzerine, "Her şeyden önce tabii bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen bay bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Terör örgütleri ile kol kola yürüyen ortaklık kuran Kılıçdaroğlu, özellikle tabii karşısına çıkınca böyle bir saldırı ile karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden söz ediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli." diye konuştu.

"MUHARREM BEY'İ ARADIM..."

"Bugün Muharrem Bey'i (İnce) aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl saldırı oldu filan diye bunları bir kendisiyle konuşayım istedim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola olduğu, el ele olduğu. Bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şeydir diye söylemiyorum. Ama bu bir FETÖ taktiğidir. Yani bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişte de bunlar yapıldı. Tabii Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Ama olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı, bu defa da aday olduğunu açıkladı. Şimdi enteresan olan tabii Muharrem Bey'in bu kararının arkasında tabii birçok, şüphesiz ki gerçekten yani namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Böyle bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

İnsanın haysiyeti ve namusunun çok önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani bu tür iftiralarla karşı karşıya kalınırsa tevessül edeceği yollardan bir tanesi en son da olsa böyle bir yoldur. Ve gelinen nokta da budur. Avukatlarına vesaire bu konuyla ilgili böyle bir görevi verdiğini de kendileri zaten ifade ettiler. Ve biz de özellikle yani devlet olarak yapılabilecek neyse bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu da söyledik. Çünkü böyle bir yarışta yalnız bırakmak da asla doğru olmaz. Ve devlet olarak yapmamız gereken gerek Adalet Bakanlığı noktasından gerek İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bizim bulunduğumuz makamın da görevidir. Ve bu süreçte tabii böylece başlamış olacaktır. Tabii yarış keşke dörtte dört devam etmiş olsaydı. Ama şu anda bir eksiğiyle gidiyor ama tabii oy pusulasında değişen bir şey yok yani. Oy pusulasında yine bütün bu dört oy da orada yerini alıyor. Temennim odur ki sonucu hayır olsun."



"Bölücü örgütü sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Sınırlarımız dışında da kafalarını inlerinden çıkaramaz haldeler. Suriye'de çekilerek alan açma vaadinde bulunan Bay Bay Kemal'e umutlarını bağlamış durumdalar. Nice vaatler havada uçuşuyor. Taraflar reddetmiyor sadece kelime oyunlarıyla milletimizi oyalamaya çalışıyor. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikecek bir güce kavuşacak. Amerika Rusya'ya olumlu bakmıyor diye Sayın Putin ile münasebetlerimi kesmedim. Rusya ile olan ekonomik iş birliklerimizin daha da artacağı yönünde veriler var. Rusya ile olan turizm potansiyeli Almanya'yı geçti. Bay Kemal yanlış yoldasın. Batılılar borç verdikleri hizaya çektikleri bir Türkiye istediler"

"DEMOKRASİNİN GEREĞİ NEYSE ONU YAPARIZ"

"Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühü iktidara geldik. Milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen bunu yaparız. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını, meclisi değil, CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız 'hayır buradan çıkmıyoruz' dedi mi? Belediye başkanlığını kazananlara makamı verdiler. Meclis'te açık ara önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüte yer bırakmadılar. Ankara'da kazanınca 'vermeyiz' dediler mi? Meclis çoğunluğu bizde olduğu halde başkanlığı verdiler. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Hiç bir zaman milli iradenin üstünlüğünden taviz vermedik. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru tayin edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz. Maalesef Kılıçdaroğlu sandık güvenliği diye tutturdu. Koy elamanlarını oraya. Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceği görevine ben inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir, o da bizi ilgilendirmez."

"LGBT'Yİ SAVUNAN KURUMLARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

"AK Parti bu ülkede 85 milyon insanın tamamını, hakkını, hukukunu, beklentilerini hayata geçirmiş partidir. Hiç kimsenin farklılığına karşı özel husumet beslememiz mümkün değildir. Milletimizin temelini oluşturan aile yapımızı koruma, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. LGBT türü akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder. Bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. Ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan kurumlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Aileyi korumaya yönelik olarak anayasa değişikliğine dair teklif verdik. Meclis'in çalışma takvimi içerisinde bunu gerçekleştiremedik. Seçim sonrasında adımlarımızı atacağız. Birilerinin bu sapkın akımlarının oyuncağı haline dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ülkemizde bu konuda da önemli gelişmelerin yaşandığına şahitlik edeceğiz. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur."

"ÜLKEMİZDE KÜRT KARDEŞLERİMİZLE İLGİLİ SORUN YOKTUR"

"Kürt kardeşlerimizin iradelerini gasp etme, terörle özdeşleştirme çabası küresel bir tezgahtır. PKK diğer eli kanlı yapılar gibi sadece bir terör örgütüdür. Kürt kardeşlerimi ben tenzih ederim. Selo niçin içeride? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşime ölümüne sebep olan Selo değil mi? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Öldürülen Kürt kardeşlerimizin hukukunu korumak, aramak bizim görevimiz. Biz hayatımız boyunca Kürt kardeşlerimizi PKK'dan ayrı tuttuk. Adalet Bakanım Bekir Bey Kürttür. Yozgatlı diye Kürt zannetmiyorlar ama Kürttür. Şanlıurfa'da liste başına bundan dolayı koydum. Biz hayatımız boyunca Kürt kardeşlerimizi PKK'dan ayrı tuttuk tutuyoruz. Bölgede levhalara Kürtçe konuluyor muydu hayır bunun önünü biz açtık. Kürtçe billboardların asılması bizim attığımız adımlarla oldu bunu kimse görmüyor. Ülkemizde Kürt kardeşlerimizle ilgili sorun yoktur."

"HÜDA-PAR'ın kendisine atfedilen bu terör örgütüyle ilgili hiçbir ilgisi yok. HÜDA-PAR'ın mitinglerinde atılan sloganlara bakın milli birliğimize ve beraberliğimize destek verecek şekildedir."

"Yıllardır maruz kaldığımız ekonomik saldırılara, finans sistemine yönelik operasyonlara başarıyla direndik. Bankalarımız iyi durumda özellikle kamu bankalarımız çok güçlü. Şimdi Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz enerji sistemimize dahil oldu. Gabar'daki petrolü de artan bir şekilde sisteme dahil ediyoruz. İnsanların yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Seçim sonrası inşallah bu sorunların üstesinden geleceğiz. Atılması gereken hangi adım varsa bunları atacağız."

"FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKTİ"

"Patates, soğan ile ilgili oynadıkları birçok oyun var. Soğan patates 7 buçuk liraya kadar düştü. Spekülatif oyunlar giderildikçe durum daha da netleşecek. Sayın Putin benden yoğun miktarda domates istedi. Onun domates talebi üreticiyi sevindirdiği gibi fiyatları da aşağıya çekti. Rusya benden ne kadar daha fazla domates alırsa çiftçimi sevindirecektir ülke içindeki fiyatları aşağıya çekecektir. Diğer ürünlerde de aynı şekilde yapıyoruz yapmalıyız."

"YÜZDE 50+1 ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50+1 şartı değişecek mi? sorusuna ise "Böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyaseti partiler olursa olabilir. 50 artı 1 oran olarak değil. Yüzde 50 artı 1 oy demek. Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Bunun için Anayasa değişikliği gerekiyor. Ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım. Seçim sonrasında atılacak bir adımla netice alırsak seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır." yanıtını verdi.



