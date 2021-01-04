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MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef şampiyonu Serhat nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef Serhat Doğramacı'nın hayat hikayesi

04.01.2021 00:58 | Son Güncelleme:
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MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef şampiyonu Serhat nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef Serhat Doğramacı'nın hayat hikayesi

Serhat Doğramacı MasterChef 2020'nin şampiyonu oldu. MasterChef'te yaptığı yemeklerle aylardır en fazla dikkat çeken isimlerden olan Serhat Doğramacı uzun maratonu şampiyonlukla tamamlamayı başardı. Serhat Doğramacı, daha önce MasterChef için Amerika'dan gelen eğitim ve çalışma teklifini reddettiğini açıklamıştı. Peki Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı hakkında merak edilenler.

MasterChef Türkiye 2020'de mücadele eden Serhat Doğramacı, yeni sezonda kadroya seçilen ilk yarışmacı olarak dikkatleri çekmişti. Serhat Doğramacı, MasterChef'te 6 aylık mücadele sonunda büyük finale kalmayı başardı. Serhat Doğramacı, MasterChef büyük finalinde Barbaros ile şampiyonluk mücadelesi verdi ve sonunda MasterChef 2020 şampiyonu olmayı başardı. Peki, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor.

Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu.

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İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Serhat Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dahil olduktan sonra en iddialı isimler arasında yer aldı.

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bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

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SERHAT MASTERCHEF'E NASIL KATILMIŞTI?

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Serhat'ın yarışmaya nasıl katıldığını açıkladı. Mehmet şef, ilginç bir hikaye diyerek başladığı olayda kadroların dolduğu bir zamanda gelen Serhat'ın azmini anlattı.

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MasterChef Serhat, bu sene pandemi nedeniyle videolu olarak yapılan başvurusunu yapmış fakat geri dönüş gelmeyince yarışmacının iptal olduğunu düşünmüş. Bu sırada Amerika'daki eski işiyle anlaştığını ve biletinin alındığını söyledi. Fakat MasterChef yeni sezon tanıtımını görünce stüdyoya gelmeye karar verir.

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Burada yetkili birisiyle görüşmeden gitmeyeceğini söyleyen Serhat'ın şansına o gün bir yarışmacı vazgeçer. Evde kalmayı kabul etmeyen bu yarışmacıdan boşalan yere Serhat'ı almaya karar verir. Böylece eleme turlarına giren Serhat, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olmayı başarır.

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