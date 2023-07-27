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MasterChef All Star 3. dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 27 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

27.07.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor. 27 Temmuz Perşembe günü yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmaz takımı ve eleme adayları belirleniyor. Şefler yarışmacılardan farklı etler ve soslar ile tarif yapmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star 3. dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 27 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star dokunulmazlık oyununun kazanı merak konusu oldu. MasterChef jüri üyeleri Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan et ve soslar eşliğinde yemek yapmalarını istedi. Programı yakından takip eden seyirciler 3. dokunulmazlığı kazanan takımı ve günün eleme adaylarını internette araştırıyorlar. İşte 27 TEemmuz MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 27 Temmuz 2023 Perşembe akşamı MasterChef All Star'da haftanın 3. mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım henüz belli olmadı.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

En yüksek puanı alarak dokunulmazlığı kazanan takım eleme potasından kurtulacak. Kaybeden takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayını belirleyecek.

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