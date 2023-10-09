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Masterchef All Star'dan elenen Eda'dan olay paylaşım! "3 kuruş için..."

09.10.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Masterchef All Star'a bu hafta Eda veda etti. "Kendi elimle kendimi eledim gibi bir şey oldu şefim. Açıkçası çok da yorulmuştum zaten" açıklamasında bulunan Masterchef Eda'nın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Masterchef All Star'a veda eden isim Eda oldu. Eda yaptığı açıklamada Ben aylardır bu tabağı bekliyordum. Çok telaş yaptım. Her şeyim tamamdı benim. Tezgahımı toplayayım derken hazırlamış olduğum balı kirli sepetine atmışım. Bardağımı alırken mekanizma tezgaha düştü. Kendi elimle kendimi eledim gibi bir şey oldu şefim" dedi.

Ancak daha sonra sosyal medyada da açıklamalarda bulunan Eda sözleriyle gündem oldu.

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"Ben gerçekten çok yorulmuştum, çok bunalmıştım. Artık benim için 'bitsin' dediğim noktadaydım" diyen Eda Karabulut bununla da kalmadı.

Rıfat Yurttaş'ın paylaşımını paylaşan yarışmacı "3 kuruş için kalbimizi bozmak, karakter ve haysiyetimizi ayaklar altın almak bize yakışmazdı" dedi.
sdsaf


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