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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

14.08.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı merak edildi. Hırs ve mücadelenin giderek arttığı yarışmanın 14 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar kutlama pastası yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 14 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Yarışmaya son olarak Mert veda etti. Yedek yarışmacılardan Kıvanç ise ana kadroya dahil oldu. Altıncı haftaya girilmesiyle beraber ilk oyun olan kaptanlık oyunu gerçekleşti. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan kutlama pastası yapmalarını istedi. İşte 14 Ağustos MasterChef All Star kaptanlığı alan isim ve detaylar.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 14 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da beş hafta geride kaldı. 14 Ağustos 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde kaptanlık oyununu için mücadele edildi. En lezzetli kutlama pastasını yapan ve birinci seçilen isim Azize oldu. Böylelikle altıncı haftanın mavi takım kaptanı Azize seçildi.

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Azize, kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni dahil olan Kıvanç'ı seçti.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Berker Başmanav, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker ve Mert.

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