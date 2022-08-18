Masterchef Barış kimdir? Masterchef 2022 ana kadro 15. yarışmacısı Barış Demir kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Instagram hesabı ne?

Barış Demir, Masterchef 2022 ana kadrosuna giren 15. yarışmacı oldu. 17 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada fırın sütlaç ikinci aşamada ise işkembe ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Barış Demir 15. finalist seçildi. Peki Masterchef Barış Demir nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte masterchef Barış hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 15. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 17 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, 15. finalist Barış Demir seçildi.

2022 MASTRCHEF BARIŞ DEMİR KİMDİR?

Masterchef 15. ana kadro yarışmacısı Barış Demir 23 yaşındadır. Barış Demir Bodrum'da yaşamaktadır. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış, aşçılık mesleği ile ilgilenmektedir.

Barış Demir'in Instagram hesabı: barisdemirofficiall





