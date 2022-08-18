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Masterchef Barış kimdir? Masterchef 2022 ana kadro 15. yarışmacısı Barış Demir kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Instagram hesabı ne?

18.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Barış kimdir? sorusu gündemde yer aldı. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 17 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya giren Barış izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Masterchef Barış kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Barış Demir nereli, Instagram hesabı ne, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Masterchef 2022 ana kadro 15. önlüğü alan yarışmacı Barış Demir...

Masterchef Barış kimdir? Masterchef 2022 ana kadro 15. yarışmacısı Barış Demir kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Instagram hesabı ne?

Barış Demir, Masterchef 2022 ana kadrosuna giren 15. yarışmacı oldu. 17 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada fırın sütlaç ikinci aşamada ise işkembe ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Barış Demir 15. finalist seçildi. Peki Masterchef Barış Demir nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte masterchef Barış hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 15. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 17 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, 15. finalist Barış Demir seçildi.

mc kazanan tabak 17

2022 MASTRCHEF BARIŞ DEMİR KİMDİR?

Masterchef 15. ana kadro yarışmacısı Barış Demir 23 yaşındadır. Barış Demir Bodrum'da yaşamaktadır. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış, aşçılık mesleği ile ilgilenmektedir.

Barış Demir'in Instagram hesabı: barisdemirofficiall

mc kazanan 17

barış demir 2

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