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Masterchef Biryani tarifi! Biryani pilavı nasıl yapılır?

31.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 31 Ağustos Çarşamba günü Hint mutfağı konsepti işlenecek. Yarışmacı adaylardan Hint mutfağına ait olan 7 yemek adet yemek yapmaları istenecek. Bu yemekler arasında olan Biryani pilavı tüm dünyada sevilerek tüketiliyor. ‘Biryani pilavı nasıl yapılır?’ merak ediyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Masterchef Biryani tarifi! Biryani pilavı nasıl yapılır?

Biryani en sevilen Hint yemekleri arasında bulunuyor. Biryani pirinç kullanılarak yapılan pilav olsa da ana yemek olarak tüketiliyor. Mis gibi kokan bu lezzetli yemeğin içerisinde çok çeşitli baharatlar kullanılıyor. Baharat kullanımında oldukça zengin olan Hintliler Biryani pilavını yaparken de ellerini korkak alıştırmıyorlar. Bu pilav tavuk, balık veya et ile çeşitlendirilebiliyor. Biryani pilavının lezzetini mutlaka denemeniz gerekiyor.

BİRYANİ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

Pilav için:

5 yemek kaşığı tereyağı (ya da sade yağ)
1 adet havuç
1,5 su bardağı basmati veya yasmin pirinci
1 tutam safran (ya da aspir)
1 çay bardağı süt
2-3 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
1 adet defne yaprağı
1,5 çay kaşığı tuz

Tavuk için:

4 parça kemiksiz tavuk kalça
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 çay kaşığı zencefil(ezilmiş halde)
3 diş ezilmiş sarımsak
1 çay kaşığı ezilmiş kakule
1,5 çay kaşığı toz kişniş
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

  • Önce tavuğu marine ederek işe başlayın. Tavuğu ve tüm marinasyon malzemelerini derin bir kabın içerisine aktarın.
  • Güzelce karıştırarak tüm malzemelerin bütünleşmesini sağlayın. Üzerini streç filmle örtün ve en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
  • Pirinçleri güzelce yıkayın ve fazla sularını süzdürün.
  • Orta boyutlarda bir tencerenin içerisine pirinçleri aktarın. Üzerine çubuk tarçın, karanfil, defne yaprağı koyun.
  • Malzemeleri 1 parmak geçecek kadar su ilave edin.
  • Kısık ateşte pirinçler çok hafif yumuşayana kadar pişirin. Bu işlemde çok hafif yumuşamaları yeterli olacaktır. Daha fazla pişirirseniz pilavın kıvamı dilediğiniz gibi olmayacaktır.
  • Pirinçler hafif yumuşadığında ocaktan alın ve fazla sularını süzdürün. Kenarda dinlendirin.
  • Sütü bir kaseye aktarın ve safranı içine atın.
  • Başka bir tencerenin içine tereyağını alın, eritin. Rendelenmiş havucu ilave edin, yumuşatın.
  • Ardından çok kısık ateşteyken marine edilen tavukları alın.
  • Üzerine sütle birlikte safranı da ilave edin.
  • Birkaç dakika bu şekilde pişirin. Ardından üzerine pirinçleri, baharat ve tuzu ilave edin.
  • Tencerenin üzerine bez oturtun ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.
  • Ortalama 15-18 dakika kadar sonra ocaktan alın ve dinlendirin.
  • Ardından güzelce karıştırarak servis edin.

AFİYET OLSUN!


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