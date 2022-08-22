YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef çiğ börek tarifi: Yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır?

MasterChef çiğ börek tarifi: Yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır?

22.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 21 Ağustos Pazar günü yarışmacılardan çiğ börek yapmaları istendi. Verilen sürede en iyi çiğ böreği çıkarmak için yarışan adaylar zorlu aşamalardan geçti. Peki evde yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır? Merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

MasterChef çiğ börek tarifi: Yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır?

Böreğin her çeşidi sevilerek tüketiliyor. Çiğ börekte en sevilen yiyecekler arasında bulunuyor. Çiğ böreği hep dışarıdan alıyorsanız mutlaka evde denemeniz gerekiyor. Genellikle oldukça yağ çeken çiğ böreği yağ çekmeden pişirmek ve leziz bir tada kavuşmak için aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz. Bu börek en pratik ve lezzetli tarifleriniz arasında yer alacak.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

300 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
¾ çay bardağı su

Kızartmak için:

½ su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.
Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.
Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
Hepsini bu şekilde hazırlayın.
Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.
Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifiKremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu çiğ börek çiğ börek tarifi nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

İlginizi Çekebilir

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.