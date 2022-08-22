MasterChef çiğ börek tarifi: Yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır?

Böreğin her çeşidi sevilerek tüketiliyor. Çiğ börekte en sevilen yiyecekler arasında bulunuyor. Çiğ böreği hep dışarıdan alıyorsanız mutlaka evde denemeniz gerekiyor. Genellikle oldukça yağ çeken çiğ böreği yağ çekmeden pişirmek ve leziz bir tada kavuşmak için aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz. Bu börek en pratik ve lezzetli tarifleriniz arasında yer alacak.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

¾ çay bardağı su

Kızartmak için:

½ su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.

Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.

Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)

Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.

Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.

Hepsini bu şekilde hazırlayın.

Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

AFİYET OLSUN!



