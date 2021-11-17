MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef'te 15 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde, elenen iki yarışmacı MasterChef'in ana kadrosuna geri döndü. Bu kişiler Azize Polat ve Görkem Demiral oldu. 16 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümde ise dokunulmazlık oyunu oynandı ve bunun sonucunda iki eleme adayı belli oldu. Peki 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 16 KASIM ELEME ADAYLARI!

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım, kırmızı takım oldu. Mehmet Şef gecenin en başarılı köftesinin abdigör köftesi ile Araz'a ait olduğunu açıkladı.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Bireysel dokunulmazlığın sonucunda ise kazanan isim Eren oldu.

Gecenin sonunda eleme adayları belirlendi. 15 Kasım akşamında MasterChef ana kadrosuna yeniden giren Azize, 16 Kasım akşamında yeniden eleme adayı oldu. MasterChef'te diğer eleme adayı ise Pelin oldu.





