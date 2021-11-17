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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler?

17.11.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyor. MasterChef'in 16 Kasım Salı akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme adayları belli oldu. 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde ise, MasterChef'e veda eden isimlere ana kadroya girebilmeleri için bir şans daha verilmişti. İşte 16 Kasım MasterChef eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef'te 15 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde, elenen iki yarışmacı MasterChef'in ana kadrosuna geri döndü. Bu kişiler Azize Polat ve Görkem Demiral oldu. 16 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümde ise dokunulmazlık oyunu oynandı ve bunun sonucunda iki eleme adayı belli oldu. Peki 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 16 KASIM ELEME ADAYLARI!

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım, kırmızı takım oldu. Mehmet Şef gecenin en başarılı köftesinin abdigör köftesi ile Araz'a ait olduğunu açıkladı.

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Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Bireysel dokunulmazlığın sonucunda ise kazanan isim Eren oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler?

Gecenin sonunda eleme adayları belirlendi. 15 Kasım akşamında MasterChef ana kadrosuna yeniden giren Azize, 16 Kasım akşamında yeniden eleme adayı oldu. MasterChef'te diğer eleme adayı ise Pelin oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayları kimler?

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TV8 Masterchef
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