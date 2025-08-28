MasterChef 'Dünyadan meyveli yemek' tarifleri: Portakallı ördek nasıl yapılır? Dünyadan meyveli yemekler…

Dünyadan meyveli yemekler merak ediliyor. Sevilen yarışma programı MasterChef, izleyicilere mutfağın sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Meyvenin tatlıyla sınırlı olmadığını, tuzlu yemeklerde de başrol olabileceğini kanıtlayan tarifler hem damaklara hem gözlere hitap etti.

PORTAKALLI ÖRDEK – FRANSA

Malzemeler:

1 bütün ördek

3 portakal (suyu ve rendesi)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet defne yaprağı

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Ördeği temizleyin, içini yıkadıktan sonra kağıt havluyla kurulayın.

Salçaya biraz tuz ekleyip karıştırdıktan sonra ördeğin üzerine masaj yaparak yayın.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp ördeğin her tarafını 4-5 dakika kadar kızartın.

Kızaran ördeğin derisine bıçakla çizikler atın.

Tencereye ördeğin üzerini geçecek kadar su ekleyin.

1 adet portakalın suyunu sıkıp tencereye ilave edin.

Tuz, kişniş ve defne yaprağını da ekleyip kapalı kapalı halde etleri yumuşayana kadar 1 saat civarında pişirin.

Pişen ördeği fırın tepsisine alın.

Kalan portakalların suyunu sıkın.

İçine balı ve ördeğin haşlama suyundan 1 kepçe kadarını ilave edip sos kıvamına getirin.

Sosu tepsiye aldığınız ördeğin üzerine güzelce gezdirin.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra ördeği fırına verin.

COCODA (HİNDİSTAN CEVİZLİ TAVUK) – KARAYİPLER

Malzemeler:

500 g tavuk göğsü

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

1 soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı köri baharatı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tavukları küp doğrayıp yağda soteleyin.

Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Köriyi ekleyin, ardından hindistan cevizi sütünü dökün.

15 dakika kısık ateşte pişirin. Pirinç pilavıyla servis edin.

PECHENYE YABLOK (FIRINDA ELMA) – RUSYA

Malzemeler:

4 büyük elma

4 tatlı kaşığı bal

4 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Vanilya sosu için:

1 yumurta

2 yemek kaşığı şeker

2 paket vanilya tozu

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım litre süt

Hazırlanışı:

Elmaları üstten kapak gibi kesin, içini hafifçe oyun.

İçlerine bal, ceviz ve tarçın doldurun.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20 dakika pişirin.

Elmalar pişerken vanilya sosunu hazırla: Tüm malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar karıştır. Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıp tabaklara koyabilirsiniz. Ortasına fırından çıkan elmalarımızı yerleştiriyoruz.

Ilık servis edin.

AFİYET OLSUN!