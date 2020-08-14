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MasterChef Eray Aksungur kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 01:49 | Son Güncelleme

Eray Aksungur, MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosuna girmeyi başardı. MasterChef Türkiye'nin 12. yarışmacı olan Eray Aksungur, eleme turunda vişneli köfte ve mısırın ana ürün olduğu yemeği en iyi şekilde yaparak şeflerin beğenisini kazandı. MasterChef Türkiye önlüğünü alan Eray, yarışmaya katılmak için geldiği İstanbul'da sokakta kaldığını ve bir balıkçı teknesinde yatmak zorunda kaldığını da söyledi. Peki, MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur kimdir? MasterChef Eray nereli, kaç yaşında?

MasterChef Eray Aksungur kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye 2020'nin 12. yarışmacısı olmaya hak kazanan Eray Aksungur, yaptığı yemekler ve dizayn ettiği tabaklarla şeflere kendini beğendirmeyi başardı. MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden olan Eray Aksungur, son ana kadar mücadele etti ve MasterChef'in ana kadrosunda yer aldı. MasterChef Eray, yarışmada anlattıklarıyla da dikkat çekti.

BALIKÇI TEKNESİNDE YATTIM

Şeflerden önlüğü alan Eray, "İstanbul'a ilk geldiğimde bir sırt çantam vardı. İlk akşam Küçükyalı'da bir balıkçı teknesinde yattım. Tanıdığım kimse yoktu. Bazen Bolu'ya döndüm, bazen burada kaldım. Ama şunu söyleyeyim MasterChef finalinde beni göreceksiniz" dedi.

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Danilo Zanna ile daha önce farklı bir yarışmada karşılaşan Eray Aksungur, final turunu geçmeyi başaran isimlerden biri oldu. Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarışmıştı.

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MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.
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Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.
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Yarışmacı adaylarından Eray Aksungur, jüri üyesi Danilo Şef'in tanıdığı çıkınca ortaya eğlenceli dakikalar yaşandı. Stüdyoya giren Eray Aksungur'u gören Danilo Zanna şaşkınlık yaşadı. Zanna, "Eray ile farklı bir programda birlikteydik. Orada yarışmıştı" dedi.

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